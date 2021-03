Ministerio de Salud  y Alcaldía de Guayaquil firmarán acuerdo para vacunar a 1,8 millones de guayaquileños

El plan del Municipio de Guayaquil dio un giro. Desde febrero insistió en obtener la autorización del Gobierno para importar las dosis contra el SARS-CoV-2, con fondos propios. Incluso presentó una demanda.

Pero ayer, miércoles 24 de marzo de 2021, tras una reunión en Quito con el nuevo ministro de Salud, Mauro Falconí, se anunció la firma de un acuerdo que cambia la estrategia. Ahora la Alcaldía colaborará con la logística “para hacer más efectiva la vacunación”. Mientras que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se compromete en el envío de las dosis, según el cronograma que establezcan.



Se tiene previsto que Falconí y la alcaldesa Cynthia Viteri firmen el acuerdo este lunes 29 de marzo de 2021. El Cabildo informó en un comunicado que al menos 1,8 millones de guayaquileños serán inmunizados contra el covid-19, aunque no se habla de plazos.



“Como Municipio de Guayaquil presentamos todo nuestro contingente para articular, de manera coordinada con ellos (MSP), y hacer más efectiva la inmunización. Por parte del Ministerio de Salud se mencionó que las vacunas están llegando y que van a necesitar de todo aparataje del Municipio”, dijo Carlos Barquet, procurador síndico encargado del Cabildo.



Este jueves 25 de junio de 2021, el director municipal de Salud, Carlos Salvador, dio más detalles del acuerdo y recalcó que el Ministerio pondrá las dosis. “Tienen que especificar el cronograma, que tendrá su plazo para vacunar a la cantidad que hemos acordado”. Además, puntualizó que hay el compromiso de que exista una distribución equitativa y más ágil, no solo en Guayaquil sino también para el país.



El pasado martes, durante el inicio del plan de vacunación de adultos mayores en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno reveló que el país no tenía un plan de vacunación. Y que las nuevas autoridades de Salud tuvieron que estructurar uno en 72 horas.



En la planificación que había establecido el Cabildo semanas atrás, se identificaron 80 puntos posibles puntos de vacunación. También cuentan con los puntos de calor, es decir, los sitios donde se han detectado más casos; y zonas con población vulnerable.



Ahora el pedido del MSP es definir ocho grandes puntos para la vacunación masiva. Algunos de estos espacios serían el Centro de Convenciones, el Teatro Centro de Arte, la Ciudadela Deportiva Carlos Pérez Perasso, el centro polifuncional Zumar y el Palacio de Cristal. Pero también se planea la búsqueda casa por casa de quienes no puedan acudir a estos sitios.



Esta mañana Barquet agregó que, según la información otorgada por el ministro Falconí, el país ya ha adquirido 20 millones de dosis, a distintas farmacéuticas. Y que el compromiso del Gobierno es inmunizar a un 65% de la población local, para crear inmunidad.



“En 72 horas se ha resuelto lo que por más de mes y medio no pudieron decidir”, dijo el vicealcalde Josué Sánchez. La vacunación es vista por las autoridades municipales como un impulso para la reactivación económica del cantón.

Sánchez agregó que el protocolo de vacunación lo maneja el Ministerio de Salud. Pero en cuanto a la transparencia aseguró que están listos para aplicar la plataforma para la publicación de las listas de los vacunados, un tema en el que ha insistido el Municipio.