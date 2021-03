Movimientos indígenas de Tungurahua y Chimborazo trabajarán por el voto nulo

Los dirigentes de los movimientos indígenas de Chimborazo y Tungurahua comenzarán a trabajar por la campaña por el voto nulo. Tienen planificadas varias reuniones con las bases para informarles sobre la decisión acordada en la asamblea de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie) realizada en la ciudad de Guaranda, en Bolívar.

Por ejemplo, en Chimborazo la dirigencia indígena promueve el voto nulo tras el anuncio del Tribunal Contencioso Electoral. El lema “Ni Correa, ni Arauz, ni Lasso, ni Nebot”, se difunde entre la militancia de esa provincia, situada en la Sierra Centro del Ecuador.



“La única opción, y la que elegimos democráticamente los ecuatorianos en las urnas para gobernar el país es Yaku Pérez”, dijo Rafael Lucero, asambleísta electo por el movimiento Pachakutik en Chimborazo.



Lucero explicó que también que el movimiento continuará con el debido proceso para probar que existió fraude electoral en los comicios de febrero pasado. “Se agotarán primero todos los recursos. No respaldaremos a ningún otro candidato”, señaló Lucero.



Los dirigentes del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) se reunirán la próxima semana con los cabildos, gobernadores de los pueblos Qusapincha, Salasaca, Tomabela y Chibuleo y de las Organizaciones de Segundo Grado. El objetivo dar a conocer las resoluciones de la asamblea de Guaranda, la más importante que no votarán por Arauz ni Lasso, ni Nebot en la segunda vuelta. “Vamos a trabajar en la comunicación y la socialización de las resoluciones adoptadas para comenzar hacer campaña por el voto nulo”.



Afirmó que los cabildos de las organizaciones recorrerán cada una de las comunidades para que esto se cumpla, aunque reconoce que no será en un 100% que todos sufraguen nulo, porque hay personas que comparten con la dilogía de otras tiendas políticas.



Lamentó que el Contencioso Electoral no haya dado al paso para el reconteo de votos. “Estamos esperando que va a pasar con las bases luego de esa decisión, para nosotros no hay Ley que nos respalde pese a tener la documentación respectiva presentada por nuestro candidato Yaku Pérez. No sabemos por qué no se transparentan los votos, pero estamos atentos”.