La permanencia de 30 movimientos está en juego en el CNE

En menos de dos semanas se iniciarán las elecciones primarias, en las que partidos y movimientos definirán sus candidatos para los comicios del 2021. Pero aún no hay certezas sobre el número de tiendas que participarán en el proceso.

Según el cronograma vigente, el 19 de junio se debía cerrar el registro de organizaciones políticas, pero la pandemia del coronavirus afectó a los procesos de inscripción y cancelación de movimientos, por lo que la nómina podría variar. Además, un informe de Contraloría recomendó eliminar a Fuerza Compromiso Social (correísmo), Libertad es Pueblo, Podemos y Justicia Social, tras hallarse irregularidades en su inscripción.



Hoy termina el plazo que tienen los movimientos observados para presentar sus descargos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), si quieren conservar su personería. Esas organizaciones permanecen suspendidas, por lo que no participaron en el Consejo Consultivo del lunes y no tendrían sustento para validar sus primarias.



Vanessa Freire, directora de Compromiso Social, presentó ayer sus argumentos de defensa. “Este es un acto de demostración de legalidad. Esperamos que las autoridades de la Función Electoral dejen de actuar por presiones políticas”, señaló.



Las áreas técnicas del CNE analizarán la documentación y presentarán un informe al Pleno, en donde se resolverá si las cuatro tiendas son eliminadas.

Como estrategia de defensa, Freire denunció en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a Pablo Celi, titular de la Contraloría, por presunta arrogación de funciones. Se solicita su destitución. Sin embargo, el Tribunal suspendió el plazo para resolver la denuncia, hasta que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre una acción de dirimencia de competencias, que solicitó Celi. El funcionario pide que se aclare si el TCE puede pronunciarse sobre los informes de auditoría de la Contraloría, ya que la sede de impugnación es el Tribunal Contencioso Administrativo.



Inscripción y cancelación de movimientos



El 9 de julio, el CNE retomó la verificación de firmas de 13 movimientos que tramitaban su inscripción antes de la emergencia sanitaria. Este proceso estuvo detenido casi cuatro meses. Para cumplir las medidas de distanciamiento, se dispuso que solo 46 funcionarios validen más de un millón de rúbricas, que ingresaron todas las organizaciones.



Diana Atamaint, titular del CNE, reconoció que “tienen dificultades” en ese proceso. Recordó que la verificación solo se puede hacer de forma presencial y no por vía telemática, como se priorizó durante la pandemia.



De ese grupo, 11 movimientos, entre nacionales y provinciales, podrían participar en las votaciones, si completan el porcentaje de firmas y el resto de requisitos legales. “Estamos haciendo lo posible para cumplir con el derecho que tienen a participar”.



Uno de los nuevos movimientos que está en esa situación es Nosotros, liderado por el excandidato vicepresidencial Andrés Páez. El político dice que entregaron toda la documentación y pide que se complete la revisión. “Esperamos que el CNE comprenda que los meses que estuvo cerrado, no fue responsabilidad nuestra sino por una situación de emergencia”.



El vicepresidente, Enrique Pita, recomendó que se priorice la verificación de los movimientos que tienen opción real de llegar a los comicios. Advierte que este retraso afecta a la imagen institucional. “Para ciertos procesos, se argumenta que la pandemia tuvo efectos en plazos. Pero para el calendario electoral, sí se lo mantuvo a rajatabla”.



Además de estas organizaciones nacientes, el CNE debe pronunciarse sobre otros 13 movimientos a los que se inició su proceso de cancelación, el 6 de junio pasado, por no lograr el mínimo de votos en dos elecciones. Entre ellos consta Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), liderado por el empresario bananero Álvaro Noboa. Las 12 organizaciones restantes son provinciales.



Pese a que su plataforma está al borde de la eliminación, Noboa confirmó que buscará llegar a Carondelet por sexta ocasión y ofreció anunciar su binomio en estos días. Pita dice que estas organizaciones sí podrían efectuar elecciones primarias, mientras el Pleno del CNE no ratifique su eliminación.