Movimiento navideño se inició y se proyecta 10% más en ventas

La etapa prenavideña arrancó en los comercios del país. Las vitrinas de ciudades como Guayaquil y Quito anuncian descuentos, ofertas y promociones en artículos como juguetes, ropa y adornos.

En el noveno mes del año, las tiendas han aplicado estrategias para atraer compradores. Algunos locales están despachando el ‘stock’ de productos importados el año anterior o a inicios de este 2018. La nueva gama de artículos estará exhibida ya en percha desde octubre, aunque algunos locales ya cuentan con nueva mercadería desde el presente mes de septiembre.



El sector comercial tiene una alta expectativa para diciembre. Según el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la tendencia registrada hasta ahora evidencia que habrá un crecimiento en ventas navideñas del 10% frente al 2017.



En algunas empresas la proyección es incluso mayor. Uno de ellos es Coral Supermercados, que calcula un aumento del 15% en su facturación.



El grupo, que tiene presencia en Quito, Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo, ya dispone de nueva mercadería. Entre las categorías nuevas están los árboles de Navidad, alfombras, luces y una variada línea de juguetería.

En este último grupo hay descuentos de hasta 50% en carros, muñecas y otros artículos. El local ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, en Guayaquil, recibirá esta semana una última remesa de productos para tener lista la gama que se colocará en las perchas el próximo mes.



“Hemos trabajado en remodelaciones y ampliaciones para una mayor comodidad del cliente. Somos importadores directos y eso nos permite tener precios más competitivos. En la línea de juguetes hay artículos desde USD 5”, comentó José Luis Coello, gerente regional de la tienda en Guayaquil.

En Buen Hogar colocará el próximo mes los nuevos productos para Navidad. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

En este local hay árboles, adornos como ramas, luces y botas rojas, verdes y púrpuras. Este último es un color nuevo con el que buscan captar clientes amantes del diseño. “La gente cambia un árbol cada tres años, en promedio”, dijo.



Mi Juguetería, en cambio, estará desde el 27 de septiembre en un especial de descuentos; Asimismo, Almacenes Boyacá ya ofrece rebajas en productos como árboles de vidrio transparentes desde USD 9,27, muñecos de Papá Noel desde USD 17 y renos desde USD 66. Los valores ya tienen descuentos de entre 40 y 50%.



Luis Naranjo, jefe de Análisis Económico de la Cámara de Comercio de Quito, comentó que se registró un crecimiento en las importaciones tras la eliminación de las salvaguardias en junio de 2017. Hasta julio del 2018 el aumento de las compras al exterior fue del 20,4%.



El índice de confianza del consumidor este año es superior al del año pasado en dos puntos y las expectativas de los consumidores está al alza, dijo.



La firma Tiendas Buen Hogar prevé “romper las expectativas” en sus ocho locales en Guayaquil, Quito y Cuenca. En julio pasado inició la preventa de artículos de decoración que quedaron de diciembre del 2017. El próximo mes colocará nueva mercadería.



Deisy Quintero, jefa de Decoración de los locales, adelantó que habrá colecciones nuevas que incluirán muñecos tipo jengibre y se apostará por la línea tradicional en colores rojo y verde.



Agregó que en 2017 hubo un crecimiento del 3% frente al 2016, que estuvo marcado por la recesión. “Creemos que incrementaremos las ventas este 2018 en un 10%. Como parte de las estrategias abrimos nuestro local en Samborondón”.



Otros establecimientos también lanzaron ofertas en productos como prendas de vestir, calzados y perfumes con promociones como: por la compra de dos unidades, un tercer producto similar va a mitad de precio; el dos por uno; etc.



En el comercial Sandrita, en plena Bahía de Guayaquil, las camisetas para hombre se venden entre un 35% y 45% más barato. Los precios van desde USD 7 y USD 35, de acuerdo con la calidad de la prenda.



“Estamos por incorporar unas 200 docenas nuevas que nos están por llegar desde Panamá”, refirió la administradora Olga Palma. Ella explicó que la baja de precios está dentro de una estrategia que busca liquidar el inventario que no ha podido salir.



Artículos desde la UE



Para este último trimestre del año se prevé un incremento en la importación de artículos navideños provenientes de la Unión Europea (UE).



Para Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el acuerdo comercial ayudó a impulsar el comercio de productos que llegan desde ese bloque.



Durante el 2017, al menos 200 artículos que antes no se importaban ingresan ya al Ecuador, según el directivo.



“El consumidor tiene más variedad de productos para elegir. Asimismo, los precios de los productos europeos han disminuido un 19%”, indicó.



Entre las categorías que más se adquieren desde las naciones europeas están insumos del sector farmacéutico, de metalmecánica y autos.



De acuerdo con el Comité Empresarial Ecuatoriano, se prevé que hasta diciembre crezcan las importaciones desde la UE de categorías como jabón líquido, perfumes, libros, cacao, chocolate, maletas, bolsos de mano, vinos y otros artículos que suelen ser adquiridos para regalo.



El CEE cree que el decimotercer sueldo inyectará liquidez en diciembre. “Este bono, dependiendo de las personas, es utilizado para las compras de Navidad o pago de obligaciones ya adquiridas”.