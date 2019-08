Movimiento Ahora decide ir por su cuenta en la iniciativa para eliminar al Consejo de Participación

LEA TAMBIÉN

El movimiento Ahora decidió ir por su cuenta en la iniciativa de llegar a un referéndum para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El anuncio lo hizo el presidente del movimiento Ahora, Michael Aulestia, la mañana de este viernes 30 de agosto del 2019.



Esto ocurre después de que este viernes el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera entregar el formato de formulario a Ahora para la recolección de firmas que respalden su proyecto normativo de reforma parcial.



Con cinco votos del Pleno del CNE se acogió el informe de la Asesoría Jurídica que recomendó aceptar la solicitud de Ahora, disponer la entrega de formularios y notificar el número de firmas requeridas para impulsar un referéndum que ratifique una reforma parcial a la Constitución. En este caso se requiere del 1% de firmas del padrón electoral.



Aulestia dijo que la respuesta de Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, a su propuesta de elaborar en conjunto el proyecto normativo que llegará a la Asamblea, fue que su iniciativa era no gubernamental y apartidista. Señaló que en esa misiva no encontraron una respuesta favorable a trabajar juntos por lo que decidieron no retirar su planteamiento.



"Nuestra iniciativa fue la primera que llegó a la Corte Constitucional. También la primera en recibir dictamen favorable y en llegar la notificación al CNE", señaló Aulestia.



La mañana del jueves 29 de agosto, el Comité por la Institucionalización Democrática, recibió la notificación de que pueden acceder a los formularios.



Aunque ambas propuestas coinciden en la eliminación del Cpccs, el Comité también plantea un cambio en la Asamblea Nacional hacia un modelo de dos Cámaras, una de representantes y otra de senadores. Además plantea la independencia de la Fiscalía General de la Función Judicial.



El Código de la Democracia, en su artículo 192, establece que la Asamblea Nacional no puede tramitar dos iniciativas de reforma parcial a la vez. Aulestia dijo que el tratamiento de los proyectos dependerá de cuál llegue primero.



La Ley establece un plazo de 180 días para la recolección de las 132 620 rúbricas que son necesarias para respaldar una iniciativa ciudadana de reforma parcial.