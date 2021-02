Movimiento Indígena convocó a movilizarse en forma pacífica a Quito y Guayaquil en defensa de la democracia

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) convocó a las organizaciones de segundo grado y a sus simpatizantes a movilizarse en calma, en paz y sin violencia a las ciudades de Quito y Guayaquil este miércoles 10 de febrero del 2021.

El objetivo es mantenerse en vigilia en el conteo de los votos que llevaría al candidato a la presidencia por el Movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, a la segunda vuelta electoral. El anuncio se realizó en una rueda de presa realizada en la sede del MICC.



Leonidas Iza, presidente del MICC, hizo un llamado a movilizarse y mantenerse vigilantes de todo el proceso electoral y exigió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice un proceso electoral transparente. Aseguró que al momento están delegaciones en Quito y Guayaquil. Es de una manera pacífica con cantos y música.



Dijo que si tienen que contar voto a voto se debe hacer, pero que no se permita que lo que ganaron en las urnas de pronto se pierda. “En esta movilización pedimos que se haga con calma, en paz y sin violencia, para que sea una vigilia de los ciudadanos, estamos exigiendo un proceso democrático. Nosotros somos un pueblo de paz y lo que siempre hemos hecho es enfrentar la paz sobre la violencia que ha venido desde la derecha”, aseguró Iza.



Agradeció que a nombre del Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena a todos los que depositaron su confianza en este proceso de transformación que no solo es para los indígenas sino están integrados todos los mestizos, afros, amazónicos y blancos los que estamos cansados de la política. “Lo que se hizo el domingo fue dar un paso para acoger esta nueva alternativa en la política ecuatoriana. Esto decantó en la fuerza del Movimiento Pachakutik y la representación de toda la diversidad del país”.



El delegado del Movimiento Pachakutik en Cotopaxi, Mario Alomoto, dijo que una delegación del movimiento está en Guayaquil acompañando y cuidado los votos del candidato presidencial Yaku Pérez. “Estamos vigilantes de todo el proceso electoral y pendientes de los resultados. Convocamos a nuestros ayudantes y a nuestros votantes a la defensa de cada uno de los votos”.



En tanto el Delegado del Movimiento Pachakutik de Cotopaxi, Leonidas Iza Quinotoa, aseguró que es un momento histórico que está viviendo el movimiento indígena, una lucha acumulada de hace muchos años desde que se creó la República, por eso están atentos a lo que está ocurriendo en el país.



Contó que están preocupados e inquietos por lo que sucede en el CNE. “No entendemos el por qué dejaron para el último entre el 4% y el 5% de las actas. Dejan este porcentaje para decir que ahí está la ganancia de los otros candidatos. Crea mucha duda hasta este momento de lo que viene ocurriendo”.



Convocó a todo el país, a las organizaciones y simpatizantes a estar alertas. No permitirán que nuevamente que otros ganen con fraude. Dijo que iniciarán la movilización a Quito y Guayaquil para defender los votos y la democracia en el país.

Mientras que Coky Castro, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aseguró que luego de una reunión mantenida por el Consejo de Gobierno de la Conaie se resolvió estar vigilantes. “Exigimos el respeto a la voluntad popular que fue emitido el 7 de febrero en las urnas y esperamos que se actúe con total transparencia en el Consejo Nacional Electoral, caso contrario acataremos las decisiones que cada una de las organizaciones vayan adoptando. No es un tema individual sino colectivo de sostener nuestro proyecto político con todos el Ecuador”.