Los jóvenes indígenas analizan y evalúan el levantamiento del octubre, en Pujilí

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al menos 150 jóvenes pertenecientes a los pueblos y nacionalidades del país participan en un campamento en la comunidad de San Isidro del cantón Pujilí, en Cotopaxi hoy, viernes 9 de octubre del 2020. En este lugar se analiza lo ocurrido durante las movilizaciones de octubre del 2019.

En el grupo también intervienen las personas aún están en proceso de recuperaciones de sus heridas, luego de los enfrentamientos con la Policía Nacional en el sector El Arbolito y otras zonas de la ciudad de Quito.



La vía principal de ingreso a este pueblo de casas dispersas es de tierra. En un tramo de 300 metros se ubicaron dos controles. En el primero se prohíbe el ingreso de vehículos, y en el segundo, la guardia indígena controla el ingreso de los participantes. “La prensa no puede pasar, está prohibido. Así lo decidimos durante las reuniones previas al campamento”, dice el jefe del grupo de vigilancia con voz fuerte.



Según él, la prensa no fue invitada y no podía permanecer ahí. Por esa razón el equipo periodístico de este Diario fue desalojado. También se impidió hacer fotografías.



La dirigente Cristina Taco, miembro de la Juventud del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), dice que al menos 150 jóvenes de todo el país participan del campamento denominado: ‘Octubre rebelde’.



En el encuentro se analiza y tratan temas relacionados al trabajo que efectuó la guardia indígena, el trabajo comunitario. También el recuento de todo lo ocurrido en la Capital y la violencia estatal en contra del pueblo indígena. “Al menos 11 compañeros murieron en todo el país, uno de ellos Inocencio Tucumbi. En honor a ellos se desarrolla este encuentro”, explica Taco.



Previo al inicio del encuentro se hizo una ceremonia ancestral. En la cancha central del pueblo se dibujó la Cruz Andina elaborada con granos, frutas y flores y se agradeció a la Pachamama (Madre Tierra).



El sábado 10 de octubre se efectuará un homenaje a los familiares de las personas fallecidas en el levantamiento de octubre. La concentración de las organizaciones de base; será a las 07:00 para conmemorar el primer año del levantamiento.



Las delegaciones participarán en una marcha por las calles de la comunidad portando carteles y banderas de las organizaciones campesinas hasta la iglesia del sector. Ahí se ofrecerá una eucaristía en memoria de las 5 personas fallecidas de Cotopaxi. En los exteriores de la iglesia se realizará un ritual ancestral y el homenaje a las personas fallecidas.



Leonidas Iza, presidente del MICC, explica que el levantamiento de octubre fue uno de los más importantes en las últimas dos décadas. Una valoración igual al ocurrido en 1990.



Mencionó que el evento de San Isidro es para recordar el año del levantamiento y de las 11 personas caídas por la represión del Gobierno. “El 45% de los muertos fueron en Cotopaxi y por eso el evento está relacionado al ‘levantamiento de octubre Inocencio Tucumbi’.