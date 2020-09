Movimiento Indígena de Cotopaxi amenaza con apoderarse del espacio físico de Explocen

LEA TAMBIÉN

En la asamblea provincial del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) resolvieron que en 15 días se debe levantar la medida de hecho en la fábrica Explocen.

La empresa se encuentra paralizada por un grupo de trabajadores que demandan la firma de un contrato colectivo, estabilidad laboral y la reincorporación de cinco obreros separados. Esta medida inició el 13 de julio del 2020.



“Si no resuelven y reincorporan a los compañeros en ese tiempo, las comunidades no descartan tomar el espacio físico de Explocen y declarar espacio comunitario por estar en dos territorios indígenas”, aseguró el presidente del MICC, Leonidas Iza, en radio Cotopaxi este miércoles 9 de septiembre.



La fábrica Explocen se ubica en la parroquia Poalo, al noroccidente de la ciudad andina de Latacunga. Los accionistas son el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y la empresa estadounidense Austin Powder. En sus instalaciones se elaboran municiones, dinamita, cordón detonante y otros explosivos. El producto es utilizado por las industrias minera, cementera, construcción y sísmica.



Freddy Caiza, secretario del Comité, ratificó que la protesta se levantará cuando se arregle con los directivos sus pedidos. Los trabajadores, que en su mayoría manipulan los químicos para los explosivos, se encuentran en el ingreso a la fábrica, el parqueadero, la garita y en dos oficinas administrativas. En estos espacios duermen y preparan sus alimentos. “Nosotros no pedimos un incremento de sueldo sino que se respete la estabilidad laboral”, aseguró Caiza.

La asamblea provincial del Movimiento Indígena de Cotopaxi se realizó el martes 8 de septiembre en su sede localizada al sur de Latacunga. En la reunión también se hizo la evaluación de los procesos electorales del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Cotopaxi y la agenda territorial a nivel de las Organizaciones de Segundo Grado en la Provincia como es salud y educación.