Movimiento indígena reunido en Baños analiza las medidas económicas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Movimiento indígena busca limar asperezas con todos los sectores y fortalecerse a través del parlamento de los pueblos indígenas. Ese es uno de los temas que se tratan en el Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (Conaie).

La actividad se cumple hoy, jueves 12 de marzo del 2020, a puerta cerrada en el Centro de Formación Cristina de Las Marianitas, localizado en el ingreso de la ciudad de Baños de Agua Santa, en Tungurahua.



También se analiza la situación organizativa y política del movimiento indígena, la coyuntura política y económica del país, especialmente por las últimas medidas económicas adoptadas por el Gobierno. Los dirigentes de las organizaciones no descartaron posibles movilizaciones.



Al encuentro asisten siete de las 11 Nacionalidades y pueblos indígenas. Jaime Vargas, presidente de la Conaie, dijo que analizan cómo afecta las nuevas medidas económicas del Gobierno a la clase media y baja del país. "Si las bases deciden convocar nuevamente a las movilizaciones lo haremos por qué es una decisión del pueblo".



Explicó que esperan consolidar la unión del movimiento indígena y que no caerán en el interés del enemigo político y de personas infiltradas de otras organizaciones políticas. "Cuando habla Jaime Vargas, en algunas ocasiones, sus declaraciones se las saca fuera de contexto. No entiendo por qué hay tanta preocupación con el movimiento indígena. Antes en el Congreso Nacional había peleas, había armados, pero nunca nadie dijo nada. Cuando decimos que vamos a la construcción del Estado Plurinacional, que queremos justicia y la transformación del país hay preocupación”.



Vargas pidió que todos los ecuatorianos unan esfuerzos para cambiar la historia del Ecuador para que todos tendidos en sus requerimientos.



A la asamblea también asisten Marlon Santi, coordinador Nacional de Pachakutik (brazo político de la Conaie); Nicolás Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC); también los presidentes de los movimientos indígenas de Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, Azuay, Pichincha, Bolívar, Pastaza, Loja, Morona Santiago y otros.



Antes de comenzar el análisis se hizo un rápido ritual. En el piso del amplio salón del centro se dibujó con frutas, granos y flores la Chacana.



Nicolás Iza, presidente del MICC, aseguró que en el movimiento indígena hay unidad y es el lugar donde se debate políticamente en una forma madura y se adoptan medidas colectivas. “No hay ningún resquebrajamiento con nadie”.

Mencionó que en la reunión se hace el análisis político interno del movimiento indígena y las pretensiones de división, las nuevas medidas económicas adoptadas por el Gobierno que fueron impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que afecta a la clase media y baja, especialmente a los docentes y profesores. “Eso no resuelve la crisis, pedimos que haya un achicamiento del Estado, pero con un plan alternativo para que las personas que salgan no se queden en la desocupación. Son medidas parches”.



En el tema de la coyuntura electoral dijo que: “Vamos a ponernos de acuerdo para enfrentar en unidad la lucha organizativa y electoral, aunque adelantó que eso no significará nominar candidatos, ni precandidatos”.