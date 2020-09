Centros comerciales y restaurantes del norte de Quito, con poco movimiento en último sábado con estado de excepción

LEA TAMBIÉN

La afluencia de personas a los centros comerciales del norte de la ciudad fue baja este sábado 12 de septiembre del 2020. En los pasillos de uno de estos establecimientos apenas se observaba a unas pocas personas caminando.

A excepción del supermercado del lugar, los locales lucían sin concurrencia. Elizabeth Escobar, administradora de la papelería Súper Paco comenta que tienen pocos clientes. En otros años, al inicio del período escolar era cuando más personas asistían. Considera que por temor al virus y por la crisis económica este año no han registrado muchas ventas ni han llegado clientes en el número esperado.



Mientras tanto, José Cunalata, miembro del equipo de ventas de la pizzería Ch Farina, ubicada en la planta baja de este centro comercial indicó que el número de clientes ha aumentado en los últimos días. A diferencia de estos locales, otros almacenes de venta de ropa no consiguen incrementar sus ventas, por lo que han tenido que recurrir a promociones para atraer la atención de su clientela.



En la boutique Cautiva, su administradora Carmen Villarreal dice que las tiendas de ropa son los negocios que más han sufrido por la disminución en ventas. Afirma que la gente prefiere realizar gastos más urgentes en comida o medicinas.



Mientras tanto María Palacios, administradora de una farmacia del lugar señala que la venta de medicinas no se ha visto afectada y que se ha incrementado la comercialización de otros productos que tienen en perchas como gel, mascarillas y jabón.



En otro centro comercial ubicado más al norte, hubo un poco más de concurrencia, sin embargo, hubo pocas personas en los corredores del establecimiento. Los administradores de los negocios esperan que con el fin del estado de excepción, la actividad mejore

Los pasillos de un centro comercial al norte de Quito lucían casi vacíos este 12 de septiembre del 2020. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

Glauco Armas, representante de los locales de comida de La Mariscal, dice que el fin del estado de excepción llega muy tarde para muchos restaurantes del sector que tuvieron que cerrar. Considera que la situación no mejorará pronto y afirma que no tienen mucha expectativa hasta que los locales puedan abrir al 100%. Esto debido a que la ganancia que obtienen por cada plato no es mucha y requieren alto volumen de ventas para obtener beneficios. Entre tanto



Giovanni Gordón, administrador de la pizzería El Hornero, ubicada en la avenida República de El Salvador, espera que desde mañana la situación mejore. Cometa que para vender más han recurrido a la comercialización de productos preparados en la pizzería en promociones a domicilio.



De igual manera Édgar Soria, administrador del local de Cebiches La Rumiñahui en la misma avenida comenta que gracias a las medidas menos rígidas ha aumentado la afluencia de gente a su local. Cuenta que desde hace más de una semana las mesas se llenan al mediodía. Ellos también han recurrido a la venta a domicilio bajo pedido para mejorar sus ingresos.

Paúl Castro llegó con su familia al local ‘The Cookie House’ para tomar un desayuno americano. Dice que prefieren adoptar todas las precauciones porque no les gusta quedarse en casa. Para este cliente es difícil que cambie mucho la situación porque la crisis económica sigue y las precauciones ante el virus también.