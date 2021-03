Barco que bloquea el Canal de Suez se mueve levemente

Los esfuerzos para desalojar un buque portacontenedores gigante que bloqueaba el Canal de Suez permitieron que la popa y el timón se movieran el sábado 27 de marzo del 2021 , pero no estaba claro cuándo podría volver a flotar, dijo el jefe de la autoridad del canal.

El Ever Given de 400 metros (430 yardas) de largo se encajó en diagonal a través de una sección sur del canal en medio de fuertes vientos en la madrugada del martes, interrumpiendo el transporte marítimo mundial al bloquear una de las vías fluviales más transitadas del mundo.



Aproximadamente el 15% del tráfico marítimo mundial transita por el canal, y cientos de embarcaciones están esperando para pasar por la vía fluvial una vez que se haya eliminado el bloqueo.



El presidente de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), Osama Rabie, dijo que esperaba que no fuera necesario recurrir a retirar algunos de los 18 300 contenedores del barco para aligerar su carga, pero que las fuertes mareas y vientos estaban complicando los esfuerzos para liberarlo.



"La popa del barco comenzó a moverse hacia Suez, y eso fue una señal positiva hasta las 23:00 (21:00 GMT) de la noche, pero la marea bajó significativamente y nos detuvimos", dijo Rabie a los periodistas en Suez.



"Esperamos que en cualquier momento el barco pueda deslizarse y moverse del lugar en el que se encuentra", agregó.



Las dragas habían extraído unas 20 000 toneladas de arena de alrededor de su proa el viernes. Una empresa holandesa que trabaja para liberar el buque dijo que podría ser liberado a principios de la próxima semana.