Taxistas se movilizarán para exigir pago de compensación por alza de gasolina

El próximo miércoles 17 de julio del 2019, el gremio de taxistas de Quito realizará una marcha de protesta hacia el Palacio de Carondelet y la Asamblea Nacional, informó hoy, miércoles 10 de julio del 2019, la Federación de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis).

Jorge Calderón, presidente de Fedotaxis detalló que la movilización, que partirá desde el parque El Arbolito, se realizará para reclamar porque el Gobierno no ha cumplido con la promesa de pagar una compensación a los taxistas por el alza del precio de la gasolina extra y ecopaís, que rige desde diciembre del 2018.



Según Calderón, desde enero pasado, no se ha hecho realidad la propuesta que hizo el Gobierno, de entregar una tarjeta electrónica para que los taxistas puedan adquirir el combustible a USD 1,48 el galón y no a USD 1,85 como paga el resto de ciudadanos. "En Cuenca y Riobamba se hizo un intento de poner en marcha lo de la tarjeta, pero fue un fracaso, los taxistas del país seguimos pagando el combustible sin subsidio, somos 80 000 afectados", dijo.



El vocero señala que los taxistas han cumplido con los requisitos que pidió el Gobierno, como entregar listados de los beneficiarios, documentos de identificación, facturas, datos de operación, entre otros, pero no han recibido respuesta.



Otra razón que los motivó a convocar a la movilización es el rechazo a las aplicaciones móviles que ofrecen servicios de transporte. "Voceros de Gobierno pretenden legalizar estos aplicativos sin tener permisos y eso sería una catástrofe para nosotros".



El tercer motivo de reclamo, acotó, es que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no ha expedido una resolución de parar el incremento de cupos de camionetas para transporte rural en el país. "Ha crecido la flota de camionetas que saca permiso para dar servicio a las comunidades, pero se ha demostrado que todas las camionetas se quedan en la parte urbana y eso genera competencia desleal".



En enero, los taxistas plantearon que la compensación se realice por categorías: A, B y C. Dentro de la primera, categoría A, se encuentran los conductores de taxis de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo, Machala y Santo Domingo de los Tsáchilas. Ellos recibirían un cupo de 270 galones al mes, que equivale a nueve diarios.



En la categoría B, con un cupo de 230 galones, estarían los propietarios de taxis que desarrollen sus actividades en las capitales del resto de las provincias. Mientras que para el resto de cantones se asignarían 210 galones cada mes. Este cupo cubriría la diferencia de USD 0,37 con relación al precio de las gasolinas extra ecopaís. El resto, USD 1,48 cancelaría el propietario de la unidad amarilla. Esta compensación sería solo para las unidades que tienen título habilitante y permiso de operación reconocidos por la ANT.