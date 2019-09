La movilización del Carchi continuará, según el prefecto Guillermo Herrera

LEA TAMBIÉN

El paro de la provincia del Carchi, ubicada en el norte de Ecuador, continuará. Así lo informó Guillermo Herrera, prefecto de la provincia fronteriza con Colombia, a las 11:10 de este 30 de septiembre del 2019, mediante una rueda de prensa.

Aseguró que esperaron hasta las 10:00 de hoy para que el Gobierno central realice la transferencia de los recursos pendientes por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los municipios de la provincia (no se dio cifras). Sin embargo, esta acción no se ha cumplido. Ese fue uno de los compromisos a los que llegaron los dirigentes de la Asamblea Ciudadana por la Dignidad del Carchi con la delegación del régimen que llegó a Tulcán, capital del Carchi. El encuentro se extendió desde las 21:00 de ayer hasta las 03:30 de hoy.



La devolución del IVA iba a ser tomada como una muestra de buena voluntad del Gobierno, aseguró Herrera. Sin embargo, no se concretó en las primeras horas de hoy.



Herrera aseguró que también se suspenden los diálogos con el régimen. Inicialmente, se acordó que cada miércoles, a partir del 2 de octubre, se reunieran los ministros de las diferentes Secretarías de Estado con los líderes carchenses. Pero, eso ya no ocurrirá, según el Prefecto.



Está prevista una reunión entre Herrera y los alcaldes de los seis cantones de la jurisdicción limítrofe, para decidir acciones.



Las vías principales que conectan al Carchi con el resto de Ecuador y con Colombia continúan cerradas. En San Gabriel, cantón Montúfar, salieron a las calles los estudiantes secundarios para apoyar la movilización provincial.