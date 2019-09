La movilización del Carchi es indefinida

LEA TAMBIÉN

La provincia del Carchi amaneció paralizada en su segundo día de protesta, para exigir la atención del Gobierno. El comercio está paralizado, así como las vías bloqueadas. En Tulcán hay marchas de apoyo a la medida y presionan al Gobierno para que acoja sus demandas. El prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, realiza algunas precisiones sobre la medida.

¿Se radicaliza la paralización del Carchi?



La movilización continúa en los seis cantones. Nosotros hemos demandado una atención inmediata por parte del Gobierno y mientras no llegue, no nos queda más que utilizar este recurso de la movilización. Hemos pedido a la AME y el Congope que sean los interlocutores, porque nosotros necesitamos una respuesta del Gobierno. Esta tarde haremos una evaluación de la movilización.



Pero, el vicepresidente Otto Sonnenholzner ha dicho que no van a ceder a las presiones del Carchi. ¿Qué van a hacer ustedes?



Bueno si el Gobierno le sigue dando las espaldas al pueblo de Carchi, qué más vamos a hacer. Se mantiene la movilización.



Esta medida afecta a los habitantes de la provincia, porque no hay comercio, no hay transporte y tienen una crisis que lleva casi una década. ¿Esa es la vía para conseguir la atención del Gobierno?



La movilización afecta a todos los sectores. Nos duele mucho más a nosotros, pero son tantos años de desatención. Vamos dos años y medio que el Gobierno ha sido indolente con los pedidos de nuestra provincia. Esta es la última medida que nos queda.



Este año, ustedes se sentaron a dialogar con el Gobierno para ejecutar algunas propuestas, como crédito preferencial y otras salidas a la crisis, ¿qué pasó con esas medidas, se cumplieron o no?



Los acuerdos han sido mínimos. No se ha podido establecer un plan de acción programático. Hay incumplimientos, ni siquiera en temas de infraestructura, como la ampliación de la vía Panamericana, desde Rumichaca hasta Imbabura se ha dado; o no se ha aprobado el reglamento de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Han sido ofertas incumplidas y por eso es la medida que toman todos los sectores sociales de Carchi.

¿Cuánto le debe el Gobierno a la provincia?



Independientemente de las deudas, esta movilización no es para eso. La AME, el Congope y Conagupare gestionan para que el Gobierno se ponga al día con los gobiernos seccionales. Esta es una medida para que el gobierno intervenga, haga inversión aquí, que establezca una política tributaria diferenciada; ese es el principal objetivo de la movilización.



¿La canasta comercial ha ayudado a reactivar la economía del Carchi?



Eso es lo que no entiende el Gobierno; que una medida aislada no puede solucionar una problemática que es global. Por eso, demandamos un plan de reactivación económica, que debe contemplar medidas legislativas y legales, medidas tributaria diferenciada, inversión, un programa de industrialización y apoyo al sector agrícola. Es lo que necesita nuestra provincia. Una medida simple que beneficia a un grupo de comerciantes no es una solución.



Si el Gobierno no dialoga con ustedes, ¿Carchi va a permanecer paralizado?



Estamos movilizados hasta obtener una respuesta del gobierno.



¿Es indefinida?



Sí; ojalá el Gobierno se sensibilice y pueda atender a nuestra provincia.