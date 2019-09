El Carchi se paralizará el 24 de septiembre del 2019

LEA TAMBIÉN

La provincia del Carchi, ubicada en el norte de Ecuador, realizará una movilización el 24 de septiembre del 2019, para exigir la atención del Gobierno central. Esa fue una de las 12 resoluciones que se tomó la noche del 19 de septiembre último, durante el Asamblea Provincial que se realizó en la ciudad de Tulcán.

El encuentro en el que participaron representantes de la ciudadanía, gremios y autoridades locales fue para evaluar el cumplimiento de los compromisos del régimen de Lenin Moreno, ante la crisis económica que afecta a la provincia fronteriza con Colombia, desde hace una década.



La permanente devaluación de la moneda colombiana frente al dólar, que provoca que los precios de los productos y servicios se tornen más baratos en el vecino país en relación a los que se ofrecen en el norte de Ecuador es una de las causas. Ayer con USD 1 se podía adquirir 3 377 pesos. Ese fenómeno afecta principalmente al comercio, la principal actividad económica de la capital del Carchi. Pero, también atraviesan problemas los sectores agropecuarios, industriales y artesanales. El Gobierno ofreció algunas alternativas el año anterior. Sin embargo, no se han concretado.



Según el prefecto Guillermo Herrera, la provincia se paralizará para recordar al régimen que Carchi también es parte de Ecuador. Como ejemplo señaló que se pidió la ampliación de la carretera Panamericana de dos a cuatro carriles, como en el resto del país. Pero, en 12 meses no se ha avanzado ni 10 km. Esa es apenas una muestra del abandono, aseguró.



La Asamblea Provincial elaboró una lista con 12 resoluciones para presentarla como alternativa al Gobierno.



Resoluciones de la asamblea ciudadana:



1. Reducción del IVA al 6% a toda la provincia.



2. Declaración de la zona franca a la parroquia urbana de Tulcán.



3. Ampliación de la vía panamericana Bolívar - Rumichaca.



4. Moratoria definitiva del suero para mezcla con leche pura.



5. Inversión específica y prioritaria en el presupuesto del estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Comercio Exterior, e Industria y de Turismo.



6. Fondo de inversión de USD 100 millones para mantenimiento y mejoramiento vial a cinco años.



7. Fondo de inversión de USD 250 millones para agua potable y saneamiento para los seis cantones.



8. Eliminación definitiva al pago anticipado del impuesto a la renta



9. Eliminación del IVA para los gobiernos autónomos descentralizados



10. Eliminar la corrupción en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad y demás dependencias que otorgan licencias y permisos y certificados en el agro del Carchi



11. Líneas de crédito con el Banco de Desarrollo con tasas preferenciales del 5 % parcialmente no reembolsables para proyectos de agro industria, comercio y turismo provincial

12. Movilización provincial por la dignidad de la provincia del Carchi el día martes 24 de septiembre del 2019.