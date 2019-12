La movilidad es uno de los principales escollos por resolver en Quito

LEA TAMBIÉN

La movilidad es el tema que más ha preocupado al quiteño durante este año. Según la empresa Cedatos, con base en 480 entrevistas, el 37,7% de los encuestados cree que el principal problema que debe resolver la Alcaldía es el transporte y las vías en mal estado. Justamente a ese campo han ido encaminados los esfuerzos de la actual administración. Tres obras arrancaron o tuvieron continuidad este año. La principal: la repavimentación.

El proyecto empezó el 9 de septiembre y en su primera fase (ocho meses) pretende repavimentar 150 kilómetros (100 en el sur y 50 en el norte) de las vías más transitadas como la Maldonado, Simón Bolívar, Naciones Unidas, Orellana. Tiene una inversión de USD 50 millones, de los cuales 2,17 millones se destinarán a vías que hoy son de tierra, ubicadas en barrios marginales.



La repavimentación trajo de la mano la segunda medida que se implementó este año. Debido a la congestión que la intervención en las calles causaría, la Alcaldía decidió transformar el Pico y placa en Hoy no circula, lo que implicó una extensión en la restricción de circulación desde las 05:00 hasta las 20:00. La medida incluyó a taxis, motos y a vehículos pesados como volquetas, camiones y tráileres, lo que generó molestias en ambos gremios.



Hasta el momento se ha sancionado a 9 208 vehículos. En un inicio, el alcalde Jorge Yunda anunció que la medida duraría ocho meses (al igual que la repavimentación). Posteriormente indicó que los trabajos en las vías continuarán durante el 2020, y que se evaluará los resultados del Hoy no circula, para saber si se lo mantiene. Con la medida actual, cada día salen de circulación 130 000 autos. Sin embargo, el tráfico congestionado es una constante. Según un estudio realizado en 200 ciudades de 38 países por Inrix Global Traffic Scorecard, Quito ocupa el lugar 20 en la lista de ciudades más congestionadas de Latinoamérica. Las personas pierden un promedio de 173 horas al año en embotellamientos.



La salida al grave problema de congestión gira en torno a la construcción del Metro. Hasta el momento, la obra que conectará a El Labrador con Quitumbe y que permitirá al usuario ir de un extremo a otro en solo 35 minutos, tiene un 91,6% de avance. La semana pasada se realizó la energización del Alimentador No. 2, que dotará de energía eléctrica a los trenes y sistemas permitiendo su funcionamiento. Además, desde este año se ha trabajado en la colocación de sistemas eléctricos y acabados en las 15 estaciones. El túnel y la instalación de rieles están terminados en los 22,6 kilómetros.



Hay temas relacionados con el Metro que debieron ser resueltos este año, pero no se lo hizo. Entre ellos, la ordenanza de estructura tarifaria que definirá el costo del pasaje urbano, rural, troncalizado (Trole, Ecovía y corredores) y Metro.



El análisis de la ordenanza viene dilatándose desde el 2017, mientras el costo del pasaje en Quito lleva congelado en 25 centavos desde hace más de 16 años. La aprobación de esa normativa es indispensable para poder contratar al operador del Metro (que tiene un retraso de más de un año).



Para el experto en movilidad Alfredo Viteri, el reto de la actual administración para el 2020 será poner la ciudad a punto para que el Metro opere. Aún hace falta la reestructuración de rutas y frecuencias y el sistema integrado de recaudo. Ambos procesos deberían estar listos antes del último trimestre del 2020. Según Viteri, es clave la mejora en la prestación del servicio, para lo cual es indispensable la firma de nuevos contratos de operación en los que se especifique los deberes y derechos de transportistas, autoridades y usuarios.



En el 2020, la capital busca dar el salto a una movilidad limpia, para lo cual los transportistas privados planean adquirir 150 buses eléctricos. También está previsto que en enero el Cabildo abra el concurso para la compra de 300 buses eléctricos, que se financiarán con un crédito del BEDE.



Datos



11 de marzo. El primer viaje de prueba del Metro de Quito con pasajeros se realizó entre las estaciones de Iñaquito y Jipijapa.



9 de septiembre. El Municipio cambió el Pico y placa por el Hoy no circula, para reducir la carga vehicular mientras se repavimenta la urbe.



6 de diciembre. El Gobierno y el Municipio suscriben un convenio por USD 130 millones para la compra de 300 buses eléctricos.



17 y 18 de diciembre. Firmas locales y extranjeras participaron en una ronda de negocios y del primer Congreso de Transporte Sustentable.