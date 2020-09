El COE nacional definirá una matriz general para movilidad en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional trabaja en la creación de una matriz de medidas generales, que deberán tomarse en cuenta en cada cantón cuando finalice el estado de excepción.

Así lo anunció Juan Zapata, director del ECU-911 e integrante de este organismo. Recordó que hay medidas que siguen vigentes actualmente. Pero explicó que los ministerios encargados de cada rama -como educación, salud y trabajo- deberán analizar si se mantendrán algunas reglas a partir del 13 de septiembre.



Un aspecto clave en la nueva normalidad es el tránsito; el COE nacional lo evaluará durante estos días, para no interferir en la reactivación de cada cantón. “Estamos haciendo la matriz nacional con la finalidad de que, respetando las competencias, se dé un modelo unificado para evitar problemas en la movilidad”, añadió.



Así se evitaría que en cantones cercanos se restrinja la movilidad por contar con un horario o metodología de circu­lación diferentes entre sí. “La idea es no generar conflictos en la movilidad y en el control. Ya nos pidieron que algunas ordenanzas de tránsito sean unificadas. La emergencia es nacional, no territorial”.



El tránsito ya es un dolor de cabeza para los municipios. Guayaquil anunció que mantendrá todo septiembre la restricción vehicular por el último dígito de la placa, par e impar. Igual medida tomaron los COE cantonales de Cuenca, Azogues, Loja y Morona.



Pero en ciudades como Ibarra, en cambio, se aprobó la libre circulación de vehículos particulares, a partir del 14 de septiembre. El COE local decidió eliminar salvoconductos, así como toda limitación.



Guayaquil tiene un parque automotor de 562 118 carros. Por las restricciones en la pandemia, cada día debería circular solo el 50%. Pero el porcentaje es rebasado en las principales vías, que lucen más congestionadas en las últimas semanas. “Cada vez hay más autos en la calle, como si no hubiera emergencia sanitaria”, dice el conductor Roger Caiza.

​

En septiembre, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) mantendrá la circulación según el último dígito de placa.



Luis Lalama, director de Operaciones de la ATM, calcula que cada día sale el 70% del parque automotor a las calles. “Muchos conductores vienen a Guayaquil de otras provincias o cantones, por actividades laborales o comerciales”.



Y aclara que la mayoría tiene salvoconductos emitidos por el Gobierno, que justifican su circulación. Esto lo verifican en los 42 operativos de control que realizan cada día, y que mantendrán cuando finalice el estado de excepción.



El aumento en el flujo es evidente en avenidas céntricas, como la Quito y la Machala; o De las Américas, en el norte. La restricción empezó en marzo, cuando el cantón vivió el mayor impacto del covid-19. En el confinamiento no circulaban más de 123 500 vehículos, porque solo podían salir un día a la semana, según la placa.



Los controles eran más estrictos y a diario había un promedio de 270 infracciones; ahora no pasan de 20. Lalama dice que hay cierta flexibilidad, en especial cuando detectan urgencias médicas.



Esa flexibilidad se relaciona con una reducción de contagios y de mortalidad. El Municipio ha evaluado a 39 840 personas. De ellas, 45 resultaron con sospecha de padecer covid-19 y están bajo vigilancia.



Por el comportamiento del virus, el epidemiólogo Federico Cabrera descarta la posibilidad de un rebrote. Pero aclara que eso no implica que sigan apareciendo nuevos casos.



No cree necesario mantener la restricción de movilidad, porque se cumple parcialmente y, pese a ello, no hay un aumento de contagios. Por eso recomienda optar por la educación. “Hay que difundir el uso de mascarilla, el lavado de manos y mantener el distanciamiento”, añade.



Apertura de las fronteras sigue en análisis



El COE nacional evalúa la fecha definitiva para la apertura de los pasos fronterizos terrestres. Juan Francisco Espinosa, director general de Migración de Colombia, informó que durante este mes también se determinará si abren o no los límites con las naciones vecinas el 1 de octubre. Asimismo, en el Municipio de Huaquillas se espera una resolución final. Aunque la circulación de personas está restringida, no se ha detenido el paso del transporte pesado.



Ibarra decidió sobre el uso del espacio público



En Ibarra se tomaron decisiones sobre las actividades que se reactivarán en los escenarios deportivos públicos, con un aforo máximo de 30 personas. Los ciudadanos podrán ejercitarse de lunes a jueves, de 08:00 a 20:00. Y de viernes a domingo operarán de 06:00 a 18:00. Los administradores de los polideportivos serán los encargados de hacer cumplir la normativa. También se permitirán los eventos públicos, con un aforo máximo de 30 personas.



En Guayaquil se impulsa más el turismo



La alcaldesa Cynthia Viteri anunció que se retomarán cinco eventos internacionales, para reactivar el turismo de convenciones. La feria gastronómica Raíces se realizará de forma “híbrida”, con atención presencial, ponencias y participación virtual de chefs. También se organizará el primer congreso o feria de negocios para promover a la ciudad como destino turístico internacional, y se autorizarán ferias de vivienda, vehículos y una del sector de camaronero.



Cuenca y Loja limitarán actos y permisos



El Municipio de Cuenca restringirá los permisos para juegos y espectáculos públicos en el área urbana. Las actividades comerciales autorizadas seguirán laborando con protocolos de bioseguridad. A los gobiernos parroquiales se les delegará la emisión de permisos para el uso eventual de espacios públicos. En Loja, se analiza un proyecto de ordenanza para restringir venta de licor, ferias y mercados. Tampoco se permitirán fiestas y otros eventos.