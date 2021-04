¿Cómo queda la movilidad para los adultos mayores en Quito con el Hoy No Circula?

Con la nueva disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, que empieza a regir la noche de hoy viernes 16 de abril del 2021, hay ciertos cambios en la movilidad en Quito.

Por ejemplo, el Hoy No Circula empieza a las 05:00 y se extiende hasta las 20:00. Dentro de ese horario, los adultos mayores pueden circular libremente sin importar el último número de su placa. No necesitan ningún tipo de salvoconducto; basta con presentar su cédula y comprobar que tienen 65 años o más.



Es importante señalar que es el adulto mayor quien debe estar conduciendo el vehículo. Si viaja de acompañante, el agente de tránsito puede multar al conductor.



En ese horario, también están libres de la restricción las personas con algún tipo de discapacidad y quienes poseen un vehículo eléctrico o híbrido.



Los salvoconductos que emite el Municipio para citas médicas, turismo o viajes al aeropuerto, tienen validez.



En la noche, en cambio, las cosas cambian. La restricción es total y va desde las 20:00 hasta las 05:00. En ese horario no pueden circular los adultos mayores. Las únicas excepciones son para los sectores estratégicos, traslados al aeropuerto y emergencias.



La Secretaría de Movilidad recordó que durante el horario de restricción nocturno tampoco están vigentes los salvoconductos entregados por el Municipio de Quito.

El Cabildo recordó que los sábados y domingos, el Hoy No Circula permite el tránsito libre entre las 05:00 y 20:00 sin importar el último número de la placa, pero a partir de esa hora rige la restricción nocturna total en todo el Distrito Metropolitano.