Las motos pueden circular libremente por el peaje del túnel Guayasamín

Alrededor de 70 000 personas se han registrado con el TAG activo y virtual para circular libremente por el peaje del túnel Guayasamín, ubicado en el norte de Quito. Lo informó este miércoles 19 de agosto del 2020 la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Desde el domingo 16 de agosto, quienes pasen por el peaje y aún no cuenten con un TAG y no se encuentren registrados en la aplicación, serán considerados evasores. No obstante, Rafael Carrasco, gerente de esa institución, aclaró que ellos tienen 15 días –a partir de la fecha de circulación en el peaje- para adquirir el dispositivo y hacer recargas.



Si en este periodo no regularizan el paso deberán pagar la multa establecida por el Código Orgánico Integral Penal (15% de un Salario Básico Unificado (SBU). Para evitar inconvenientes, la Epmmop solicitó a las personas adquirir el TAG virtual a través de la App Peaje Guayasamín o acudir a los cinco centros de atención al cliente para comprar y recargar el dispositivo.



Lo recomendable es que los usuarios adquieran el TAG pasivo, el cual es homologable para circular por los peajes de la autopista General Rumiñahui y Panavial. “Trabajamos en convenios con esas entidades y la idea es que con el mismo código se registren en otras vías”, precisó Carrasco.



Las personas que iniciaron y no concluyeron el proceso de registro en la aplicación para la adquisición del TAG, podrán finalizar el trámite hasta el 31 de agosto.



¿Qué va a pasar con las motocicletas?



Los motociclistas no tienen inconvenientes de pasar por el peaje; es decir, no tienen que registrarse. No deben pagar y tampoco se les va a multar.



¿Desde cuándo se entregará el TAG?



Carrasco explicó que a partir de la segunda semana de septiembre, en la dirección que el usuario registró al momento de la inscripción en la aplicación Peaje Guayasamín.



¿Qué pasará con quienes adquirieron el dispositivo anterior?



No deben cambiarlo, pueden seguir utilizándolo. Servirá como TAG activo y pasivo.



¿Qué pasará con quienes circulan ocasionalmente por el peaje del túnel Guayasamín?

Se pueden acercar a los puntos de información con la tarjeta de crédito para que les descuenten por pasada. Actualmente, con la aplicación se pueden adquirir 50 pasadas por USD 15 o 100 por USD 30. “Se está trabajando para que se realicen descuentos por pasada”, indicó Carrasco.