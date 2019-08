Decenas de motos y varios carros fueron sancionados por incumplir las normas en Quito

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) continúa con los operativos para sancionar a los vehículos mal estacionados en las calles de la ciudad o que no cumplen con requisitos técnicos para circular. Este miércoles 28 de agosto de 2019, decenas de motocicletas fueron retenidas en distintos puntos de la ciudad y trasladadas al Centro de Retención Vehicular La Y, ubicado en el norte de Quito.

En la avenida De los Shyris, en el norte, varios conductores de vehículos y motocicletas fueron sancionados en horas de la mañana por no contar con los documentos necesarios, el mal estado de las llantas, no haber realizado la matriculación, entre otras causas.



Todos los vehículos y motocicletas retenidas fueron trasladadas al Centro de Retención La Y, ubicado en la avenida 10 de Agosto. Hasta las 13:00 de hoy, cerca de 90 motocicletas detenidas ingresaron al sitio.



Danny Gaibor, director general de la AMT, dijo que tiene "el apoyo del 99% de la ciudadanía en los operativos que estamos realizando". "Para nosotros el bienestar de la ciudadanía es importante, vamos a realizar controles exhaustivos en cualquier lugar, no permitiremos que ningún vehículo haga mal uso del espacio público vial. Si queremos una ciudad digna para vivir es fundamental el apoyo de todos".



El propietario de un vehículo marca Peugeot fue sancionado con el artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las llantas estaban en pésimo estado y no cumplen con el mínimo labrado permitido. La sanción es la retención del carro y prisión de cinco a 15 días para el conductor. El infractor fue trasladado a un Juzgado de Tránsito para la judicialización correspondiente.



Carlos Rodríguez, uno de los motociclistas retenidos, manifestó que estaba en el sector de la avenida De los Shyris y Amazonas cuando fue sancionado. "Los motociclistas no tenemos lugares para parquear en la ciudad. El Municipio debe proveer espacios para estacionarnos", reclamó mientras los agentes se llevaban su herramienta de trabajo con la que realiza el reparto de documentos en la zona.



A Braulio Rojas se le llevaron su camioneta porque estaba mal estacionada. Manifestó que deben proveer estacionamientos para los vehículos de cargas o habilitar documentos de operación que les permitan estacionar por un lapso de 30 minutos al menos. "Estaba descargando pescado y mariscos con mi compañero y me indicaron que se tenían que llevarse el carro porque estaba mal estacionado". Rojas dijo que pidió colaboración para que le permitan retirar la mercadería pero "no quisieron oír nada".



La propietaria de una motocicleta indicó que pagó la infracción por mal estacionamiento más el costo por el transporte de la grúa a las 09:00. Hasta las 12:45 no le daban apertura para retirar su vehículo del Centro de Retención Vehicular (CRV) en La Y.



La AMT informó que hasta el momento se han ejecutado 1 500 operativos de este tipo. En la última semana, los agentes realizaron controles en los siguientes sectores: avenida 10 de Agosto, República, Rumipamba, Whymper, Mariana de Jesús y Portugal.



En lo que va de agosto se han emitido 680 citaciones por estacionar un vehículo en lugares prohibidos o invadir espacios de circulación exclusiva. En los Centros de Retención Vehicular (CRV) se encuentran 328 automotores que incumplieron con la ordenanza municipal. También se han colocado 1 000 sticker preventivos en vehículos mal estacionados.

Para poder liberar un automotor del CRV primero se debe ingresar a la página web de la AMT www.amt.gob.ec. Luego se debe imprimir la orden de pago. Con este documento, hay que acercarse a las entidades bancarias de Servipagos o Produbanco y cancelar el valor de la multa (USD 39,60).



Posteriormente, el usuario debe presentar dos copias de la multa, la matrícula original y dos copias, la cédula de ciudadanía y dos copias, el pago original del servicio de grúa y dos copias. Una vez cumplidos estos requisitos las personas pueden retirar sus vehículos.