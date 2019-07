Motociclistas se pronuncian sobre la incorporación de motos al pico y placa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Una total decepción de que el Municipio de Quito siga manejando políticamente la movilidad". Esa es la postura de Ricardo Rocco, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas (AEM), frente al anuncio del alcalde Jorge Yunda de este viernes 26 de julio del 2019, de incorporar a las motos a la medida pico y placa.

El Alcalde explicó que, como parte de un plan integral de movilidad, se aplicará a partir del 1 de septiembre del 2019 la restricción vehicular por 12 horas condicionado por el último número de la placa, de las 07:00 a las 19:00, durante ocho meses. En este período se ejecutará una repavimentación masiva en las calles de Quito.



"De cada diez vehículos, tres son motos. Según el Ministerio de Transporte representamos el 28% (de vehículos) en Quito. No queremos pensar que el Municipio tiene intereses ocultos", afirma Rocco en diálogo con EL COMERCIO. Él precisa que la medida afectará a unos 100 000 motociclistas que recorren la ciudad a diario. Asimismo, indicó que el pico y placa podría incidir en la venta mensual de motos (entre 10 000 y 15 000).



Rocco señala en que el Municipio no pensó en que además de ser vehículos que descongestionan el tráfico, las motocicletas generan empleos y dinamizan la economía. Según datos de la AEM, el 90% de motos que circulan en Ecuador son ensambladas por mano de obra nacional. En su mayoría, son motocicletas tipo utilitarias de bajo cilindraje (entre 150 y 300 centímetros cúbicos).

Video: El alcalde Jorge Yunda confirmó a este Diario que los taxis y las motos serán integrados a la medida pico y placa a partir del 1 de septiembre del 2019

"La sociedad entera se beneficia del trabajo que los mensajeros realizan en motos prestando servicios vitales como la entrega de documentos, medicina, comidas, seguridad privada...", señala Rocco. Por eso, dice, la Alcaldía "debe considerar aspectos como el tema financiero, social y la movilidad. No solo los motociclistas somos los perjudicados, sino empresas e instituciones".



Glovo, una empresa transnacional que llegó al Ecuador en junio del 2018, presta un servicio de entrega realizado por repartidores motorizados. EL COMERCIO consultó a Daniel Arévalo, gerente de Glovo Ecuador, sobre su postura frente a la restricción vehicular. En un documento escrito, Arévalo afirmó que Glovo considera "que la medida es una oportunidad para fortalecer su base de usuarios". Para poder satisfacer la demanda, la empresa reforzará su flota de repartidores independientes.



Por su parte, Rocco afirma que la AEM continuará abierta al diálogo con el Municipio. Sin embargo, si la disposición se mantiene "el conflicto social y legal será álgido. Las dos administraciones anteriores fueron totalmente 'antimotos'. Nos da mucha pena ver que Yunda también va por ese camino".



La AEM, dice Rocco, entregó una propuesta integral al Municipio la semana pasada, aunque no precisa la fecha. Además de planes de movilidad, tasas y multas, la institución solicitó que no se aplique la restricción vehicular a las motos. Todavía no han obtenido una respuesta, afirma.

Rocco alerta a las autoridades sobre un problema que encendió las luces de la AEM. En un informe de siniestriabilidad que la institución remitió a este Diario, de los 3 367 accidentes registrados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en junio del 2019 en el Ecuador, 621 han sido ocasionados en motocicleta. "¿Qué van a hacer las autoridades para solucionar esto?", se pregunta.