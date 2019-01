Motociclistas de Guayaquil llegaron a acuerdo con la ATM; no circularán en los túneles

LEA TAMBIÉN

Los representantes de cuatro clubes de motociclistas acordaron con la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) no circular por zonas restringidas, como los túneles. Esto se definió la mañana de este martes 29 de enero de 2019 luego de una reunión con las autoridades municipales.

En la cita, realizada en las instalaciones de la ATM ubicada en Los Ceibos, al norte de Guayaquil, los motociclistas se mostraron preocupados por los acontecimientos que se han registrado en los últimos días. En redes sociales los usuarios se quejaron ante la obstrucción del túnel Santa Ana, que conecta el centro de la ciudad con el norte, el pasado jueves 17 de enero de 2019.



Ante este malestar, los motociclistas pidieron reunirse con la ATM para exponer sus sugerencias para poder seguir realizando caravanas motorizadas sin infringir las leyes de tránsito ni las ordenanzas municipales.

El Gral. Luis Lalama, director de Control de Tránsito recibió a los representantes de los 24 grupos de motociclistas quienes expusieron sobre la organización e identificación de cada uno de sus miembros. pic.twitter.com/Hv3XGiTtLI — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) 29 de enero de 2019



Luis Lalama, director operativo de la ATM, dijo que la entidad no permitirá que se altere el orden de circulación vehicular en la ciudad. “Nosotros como autoridad hemos planteado a los motociclistas que vamos a hacer lo que nos compete y ver que se cumplan las normas de tránsito”, dijo el funcionario.



La entidad solicitó a los gremios de motociclistas un registro. De esta manera se busca mantener el control de las personas que integran dichas agrupaciones. En Guayaquil existen aproximadamente 24 clubes integrados por un total de 650 conductores.



Durante la reunión se puntualizaron varias medidas acordadas por ambas partes, como la circulación en moto con matrícula e identificación; el uso del casco; la prohibición de dos personas de sexo masculino en una misma moto en horario nocturno y la no obstaculización de túneles y vías de cuatro carriles.



Por su parte, David Villalva, presidente la Union Motorcyclist Club, dijo que crearon un proyecto denominado Irbic (Identificación y Registros Biker's Club). Con esta iniciativa se busca ayudar a la identificación de los motorizados mediante una credencial digital, codificada y transmitida a toda la data de la ATM.



“La problemática es que no se ejerce una distinción entre motorizado y motociclista, y esto conlleva a la confusión y nos ha creado a nosotros como motociclistas muchos problemas” dijo el Villalva.