Motociclistas piden flexibilidad frente a restricción vehicular

Autoridades municipales se reunieron para analizar la preocupación de los motociclistas por el cambio temporal del Pico y placa por Hoy no circula. En la cita llegaron a acuerdos para realizar capacitaciones sobre seguridad vial.

Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), señaló que la medida -que ya regía como pico y placa para estos vehículos- se mantiene y que los motociclistas están dispuestos a colaborar.



Pero Ricardo Rocco, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas, informó que entregarán una propuesta al Municipio, para ayudar a quienes usan la moto como medio de trabajo.



Ayer se informó en cuentas oficiales del Cabildo que la restricción regiría desde septiembre, de 05:00 a 20:00. Pero Gaibor indicó que el horario aún no está confirmado.



Luis Dávila trabaja con dos aplicaciones de ‘delivery’ desde hace dos años y señala que este cambio le significará pérdidas. En un día normal obtiene USD 30 e invierte 3 en gasolina. La diferencia de sus ingresos es mínima en día de pico y placa (USD 20) porque las horas de mayor demanda van de 10:00 a 15:00, cuando puede circular libremente.



Pero la situación es distinta para plataformas como Glovo. Daniel Arévalo, su gerente, dice que la afectación es mínima. En Quito están 400 de los 1 000 repartidores registrados en Glovo y el resto, en Guayaquil y Cuenca. Ellos reciben una inducción sobre el cumplimiento de las normas de tránsito.



El 7% de repartidores trabaja en bicicleta y el resto, en motos. Glovo hizo una encuesta que reveló que el número de motos con pico y placa por día es del 20%. Para cubrir su ausencia, abrirán más horarios y, de ser necesario, recurrirán a su lista de espera para el ingreso de más repartidores.

El martes, los motociclistas de Quito se mostraron preocupados por una nueva restricción: tenían prohibido ingresar a los túneles de la avenida Mariscal Sucre. Esa es una de las maniobras más peligrosas de los motorizados “porque ponen en riesgo su misma vida”, dice Gaibor.



Abraham Freire conduce automóvil y cuenta que circular junto a motos a veces es riesgoso porque aparecen repentinamente y suelen rozar los retrovisores. “No hace mucho casi se me viene encima una moto en los túneles, porque quiso pasar por el medio”.



Gaibor explicó que era una medida por la seguridad de los motociclistas y para mejorar el flujo vehicular. Pero luego de la mesa de trabajo con dirigentes de asociaciones de motociclistas, acordaron retirarlos.



A cambio, el gremio se comprometió a concienciar entre sus compañeros sobre la responsabilidad y riesgos al conducir. En los túneles se intensificarán los controles para quienes rebasen entre los dos carriles de la vía, a pesar de que existe señalización en la calzada que lo prohíbe.



En Pichincha circularon unas 82 000 motos en el 2018, según datos del INEC y de la Agencia Nacional de Tránsito.



En las calles se las ve cambiar de carril constantemente, circular en medio de los autos y rebasar por la derecha para ganarle a la congestión.



El irrespeto a la distancia mínima lateral entre dos vehículos fue la causa probable de 130 de los 1 358 accidentes de tránsito que involucraron motos en el 2018. Y el irrespeto a señales de pare, ceda el paso o al semáforo causó 226 accidentes el año pasado y 420 en el 2017.



Aunque entre estos años la cifra de percances que involucraron motos bajó, son recurrentes las infracciones que ponen en riesgo la vida de los motociclistas y otros usuarios viales como circular sin casco homologado de seguridad (451 sanciones hasta junio de este año) o ir por sitios no permitidos (460). Las infracciones más comunes son no portar licencia de conducir (2 356 casos) o transitar en una motocicleta sin placas (1 244).

En avenidas como la Amazonas, Colón, Patria y Naciones Unidas es común que los motociclistas se estacionen en las aceras o en ciclovías. El Municipio planea reservar en los extremos de la zona azul espacios para motocicletas.