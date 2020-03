Motín carcelario en Bogotá deja 23 muertos y 90 heridos en medio de emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

Un sangriento motín en una cárcel de Bogotá dejó el domingo 22 de marzo del 2020 a 23 reclusos muertos y 90 heridos, incluidos siete guardias, en medio del confinamiento de la capital colombiana para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, según un balance oficial.

Este domingo la ministra de Justicia Margarita Cabello vinculó los disturbios con un frustrado intento de fuga.



“Anoche hubo un intento masivo criminal de fuga en el centro penitenciario La Modelo y motines en varios centro penitenciarios del país. El resultado del intento de fuga en la Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos”, dijo la funcionaria en una declaración a la prensa.



La Modelo es la segunda cárcel de Bogotá después de La Picota, donde también estallaron protestas la noche del sábado.

Según Cabello, 83 reclusos y siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultaron heridos en La Modelo.



“No hay fugas, no hubo fugas, se controlaron las fugas”, destacó la ministra.



Entre los presos lesionados 32 debieron ser hospitalizados, y dos guardias se encuentran “ en estado crítico ” .



El general Norberto Mujica, director del Inpec, dijo que sus hombres retomaron el control.



“Nuestro cuerpo de custodia evitó que ese plan de fuga se llevara a cabo. Logramos que hoy no estuviéramos dando un parte de mas de 5.000 privados de la libertad fugados”, afirmó el oficial.



El gobierno rechazó las versiones que asociaban la serie de motines a la protesta contra las condiciones sanitarias dentro de las prisiones para enfrentar la pandemia.



No “hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay ni un solo contagio, ni un privado de la libertad ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus”, insistió Cabello.