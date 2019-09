Dos muertos y cinco heridos en motín en cárcel de estado mexicano de Tabasco

LEA TAMBIÉN

Al menos dos prisioneros murieron y otros tres resultaron heridos al registrarse este lunes 23 de septiembre del 2019 un motín en una prisión del estado de Tabasco, sureste de México, reportó la policía estatal de ese país.

De acuerdo a un reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública (Ssp) de Tabasco, el motín comenzó a las 21:30 GMT (16:30 hora de Ecuador) de este día en el edificio de sentenciados del Centro de Readaptación Social (Creset).



“Inició un motín al interior del Creset reportando dos personas muertas y tres heridos los cuales fueron trasladados a bordo de vehículos de la institución al hospital”, según el informe que el policía Raúl Marín Torres transmitió a las autoridades estatales.



El Creset de Tabasco se localiza a las afueras de Villahermosa, la capital de Tabasco, tiene una población actual de 2 031 reos, superior a su capacidad oficial de 1 881 de acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario de ese país.



A las instalaciones de la prisión han llegado miembros del Ejército mexica, de la policía estatal y del Servicio Médico Forense (Semefo) que resguardan el perímetro, indicaron las autoridades.

Imágenes publicadas en redes sociales presuntamente enviadas desde el interior del centro penitenciario, muestran al menos a cinco reclusos tirados en el suelo con diversas heridas, todas al parecer provocadas con arma blanca.



El gobierno del Estado de Tabasco no ha precisado las causas de este motín, el cual todavía no ha sido controlado por las autoridades.



En las afueras de la prisión se han presentado al menos medio centenar de policías antidisturbios esperando a ingresar para controlar la situación.



Una primera hipótesis señala que el motín ocurrió presuntamente por el control del penal entre integrantes de carteles de as drogas que son antagónicos.

En este mismo penal de Tabasco, el pasado mes de mayo fueron encontrados dos presos que recién habían sido ingresados al centro de reclusión fueron asesinados presuntamente con armas blancas, de acuerdo con informes oficiales.



Tras la muerte de estos dos reos, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tabasco ha emitido recientemente una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública estatal para incrementar la seguridad al interior del Creset ante los recurrentes actos de violencia.