Moscú recomienda a los adultos mayores confinarse en casa 

La ciudad de Moscú, enfrentada a una nueva oleada de contagios de coronavirus, como el resto de Europa, pidió el viernes 25 de septiembre del 2020 a los adultos mayores que se confinen, y a las empresas que opten por el teletrabajo.

El presidente Vladimir Putin había pedido a los dirigentes regionales que no dejen “ en segundo plano” la lucha contra el covid-19, aunque juzgó la situación epidemiológica en Rusia mejor que en otros lados.



“Desde agosto, la morbilidad del covid-19 crece de manera sensible en Europa. Desgraciadamente observamos desde hace varios días un alza notable”, explicó el alcalde de la capital, Serguei Sobianin.



“Los moscovitas de más de 65 años y los jóvenes que sufren de enfermedades crónicas no deben salir de sus casas”, recomendó este responsable político reputado cercano al presidente, que dirige también la célula anticoronavirus nacional.



Sobianin pidió a la gente de la tercera edad que limite los contactos con sus familiares, y que esos allegados se encarguen a su vez de las compras y de ayudar en las formalidades administrativas de esos ancianos.



“No me puedo quedar en casa. Físicamente es imposible. Y no tengo miedo, ya he vivido bastante, lo que tenga que pasar, pasará”, reaccionó Boris, un jubilado de 84 años.

Posteriormente las autoridades también pidieron a las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente quedarse en casa.



Moscú anunció el viernes que había registrado 1 560 contagios en las últimas 24 h, el nivel de mediados de junio.



La ciudad también ha constatado un alza del 30% de las hospitalizaciones en una semana, y pidió a las empresas generalizar si posible de nuevo el teletrabajo.