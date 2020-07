La morosidad en pago de Internet y telefonía móvil supera el 50%

LEA TAMBIÉN

El nivel de morosidad que registran las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones supera el 50% en Ecuador, informó este jueves, 9 de julio del 2020, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).

El gremio detalló que las consecuencias económicas de la pandemia han derivado en el aumento de la morosidad. Por lo que hoy, se “requieren de medidas de alivio para la industria que acompañen las medidas gubernamentales de diferimiento de pagos y del pago oportuno de las facturas por parte de los ciudadanos que estén en condiciones de hacerlo”.



Jorge Cevallos, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), señala que el aumento de la morosidad se da por la prohibición del corte en el servicio, que estableció la Ley de Apoyo Humanitario, ya en vigencia.



La suspensión es un incentivo natural para que el usuario no se acerque a cancelar a tiempo. Según cifras de la Asetel, la morosidad se sitúa entre el 50% y 64%.



Para el vocero de Asetel, este es el principal problema que enfrentan porque se rompe la cadena y pone en riesgo la conectividad del país con el resto del mundo por la falta de pago a los proveedores internacionales, locales, distribuidores y nómina de las empresas.



Cevallos explicó que, durante la emergencia, el sector de las telecomunicaciones ha apoyado al país, con la mejora en la oferta de los servicios contratados sin costo adicional al cliente. Sin embargo, señala que la prohibición de corte de servicios aprobada y difundida por el Gobierno ha empeorado el problema de liquidez de las empresas.



El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, destacó, durante su intervención en la conferencia "Conectividad: Protagonista de la nueva normalidad", el apoyo de la empresa privada para mantener conectada a la población e instó a la ciudadanía a efectuar un uso responsable de los servicios de Internet.



Además, señaló que desde el Gobierno, se han implementado la compartición de infraestructura entre empresas de telecomunicaciones, eliminación de aranceles a productos TIC, uso de fibra óptica de la Corporación Eléctrica del Ecuador para distribuir Internet a bajo costo.



La Asiet refiere que es fundamental seguir trabajando para garantizar los servicios, aliviar el pesado entorno fiscal y regulatorio, implementar acuerdos para mantener la conectividad de la población vulnerable; pero también que aquellos ciudadanos que pueden pagar sus facturas lo hagan "para contribuir a la estabilidad y continuidad de los servicios".



Según el organismo internacional, Ecuador tiene las cargas fiscales y regulatorias específicas más altas de toda la región. Por esta razón, recomienda tomar políticas de racionalización tributaria, como la eliminación del ICE para los usuarios, la disminución de cargas regulatorias o la exoneración del pago de IVA e ICE sobre facturas impagadas e ingresos no recaudados por las empresas en las circunstancias actuales. Esta medidas, refiere, podrían contribuir solidariamente a garantizar la continuidad, mejora y extensión de los servicios, bajo el principio de solidaridad compartida de empresas, Gobierno y ciudadanos.



Sobre el tema, el ministro Michelena manifestó que una de las propuestas, desde que asumió el MINTEL, fue facilitar la inversión privada, por eso propuso, en octubre de 2020, la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, para que los operadores devenguen parte del pago por el uso de espectro, con inversión en telecomunicaciones y tecnología, pero que la Asamblea no tramitó la propuesta.



Pese a ello, dijo que el MINTEL tomó decisiones: compartición de infraestructura entre empresas de telecomunicaciones, eliminación de aranceles a productos TIC, uso de fibra óptica de la Corporación Eléctrica del Ecuador para distribuir Internet a bajo costo. “Donde haya luz eléctrica habrá Internet”.



Con estas soluciones, dijo que se logró conectar a 120 parroquias rurales históricamente desatendidas, y hasta finalizar este año serán 250 adicionales. En las próximas semanas -cometó- se promulgará un Reglamento de Tarifas para diferenciar los costos entre ciudad y zonas rurales.