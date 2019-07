Ministro Moro compara final Brasil-Perú con 'clásico Lava Jato/Odebrecht'

LEA TAMBIÉN

El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, comparó la final de la Copa América entre Brasil y Perú que se disputa este domingo en Río de Janeiro con el "clásico Lava Jato/Caso Odebrecht", las investigaciones contra la corrupción desarrolladas en sendos países.

El exjuez aprovechó el evento futbolístico que se celebra en el mítico estadio Maracaná para elogiar las investigaciones desarrolladas en Perú y Brasil contra la corrupción y la cooperación entre ambos países.



"Brasil y Perú hacen, en la Copa América, el clásico Lava Jato/Caso Odebrecht. Fueron los dos países de América Latina que más actuaron en procesos criminales contra la corrupción. Hubo intensa cooperación de Brasil con Perú. Los dos países ganaron. Pena que en el fútbol solo puede ganar uno", afirmó Moro.



El ministro, quien durante años fue el juez de primera instancia responsable por la Lava Jato, también compartió un tuit de Jair Bolsonaro en el que el presidente brasileño confirmó su presencia en la final de la Copa América entre Brasil y Perú.



Esta semana, Bolsonaro ya había admitido su intención de acudir a la final junto con Moro, en un nuevo gesto de apoyo a su ministro después de que la filtración de unas conversaciones cuestionara su imparcialidad durante el proceso que llevó a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Según reveló una investigación del medio The Intercept Brasil, que tuvo acceso a mensajes intercambiados en la red Telegram, Moro orientó a los fiscales de la Lava Jato durante las investigaciones, una conducta que está prohibida por ley.



"Pretendo el domingo no solo asistir a la final de Brasil con Perú, así como, si es posible, y la seguridad lo permite, ir (junto a Moro) al césped. El pueblo va a decir si estamos correctos o no", subrayó Bolsonaro, tras ser cuestionado sobre nuevos mensajes divulgados esta semana.



El presidente brasileño asistió a la semifinal entre Argentina y Brasil disputada la semana pasada en Belo Horizonte y en el descanso del partido bajó al césped, momento en el que el público se dividió entre gritos de "mito" y abucheos.