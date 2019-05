Lenín Moreno visitó las obras de construcción del túnel Bombolí, del corredor vial Quito – Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno recorrió la mañana de este jueves 2 de mayo del 2019 los avances del corredor vial Quito – Guayaquil. La visita incluyó los trabajos en el túnel Bombolí, en la provincia Tsáchila, y la ampliación y rehabilitación a cuatro carriles del anillo vial de Santo Domingo.

El Jefe de Estado junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, y otras autoridades llegaron para supervisar la obra, que es considerada muy importante, debido a que facilitará la conectividad entre las regiones Sierra y Costa. “Sin duda la economía, el comercio y el turismo se verán notablemente robustecido con esta obra”, informó el Gobierno en un comunicado.



Moreno dijo que la ampliación del corredor vial Quito – Guayaquil a cuatro carriles ha sido postergada por más de una década, siendo uno de los puntos más extensos y con mayor tráfico promedio anual. “Quito y Guayaquil, cada una respectivamente, la capital de Gobierno y la capital económica del Ecuador, no puede ser que tengan una carretera de segundo orden; me parece un descuido demasiado grande el hecho que no se hayan construido estos tramos tan necesarios para facilitar la conexión entre estas dos importantes ciudades”.

La construcción del túnel Bombolí constará cerca de USD 60 millones, según el Gobierno. Foto: Cortesía Secom



El túnel Bombolí atraviesa la montaña y mide 1,7 kilómetros, con lo que se convierte en el más largo del país y superará en 400 metros al túnel Guayasamín, en Quito. La obra tendrá una inversión de USD 60 millones, cuyo valor se financia entre el Gobierno central y el Consejo Provincial de Pichincha. Se estima que la construcción demorará 22 meses.



La construcción del túnel se complementará con la ampliación del actual tramo Alóag – Tandapi – Unión del Toachi. Según el ministro Hidalgo, la obra permitirá reducir los tiempos de viaje y se modernizará la infraestructura del transporte para potenciar la circulación en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la ampliación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo. El funcionario aseguró que en toda la obra se invierten más de USD 1 400 millones, según el comunicado.