Presidente Lenín Moreno responde a Nayib Bukele por efectos del covid-19 en Ecuador

“Colegas presidentes, no nos hagamos eco de las noticias falsas que tienen clara intencionalidad política. ¡Todos estamos haciendo esfuerzos en la lucha contra el covid-19! La humanidad nos necesita unidos”. Ese es el mensaje que publicó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, la tarde del miércoles 1 de abril del 2020.

Aunque no lo menciona directamente, todo parece indicar que el Mandatario hizo referencia a las publicaciones efectuadas por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien puso como ejemplo a los efectos que ha causado la pandemia del coronavirus en Ecuador.



“Después de ver lo que está pasando en Ecuador, creo que nos quedamos cortos en el cálculo de lo que este virus hará. No fuimos alarmistas, sino que pecamos de conservadores. Cualquiera que dude, ponga ‘Ecuador’ en el buscador de Twitter y seleccione videos”, escribió Bukele.



En redes sociales circulan videos que muestran a cadáveres y ataúdes sobre aceras de Guayaquil. También hay otras filmaciones de hospitales, así como de personas que piden ayuda para que sus familiares sean atendidos.



El Gobierno de Ecuador, de su lado, ha denunciado la existencia de una red que intenta posesionar noticias falsas para generar miedo y provocar caos en la población, con intenciones políticas. Con corte hasta las 10:00 del miércoles 1 de abril del 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó 2 748 casos de covid-19 en Ecuador y 93 fallecidos.



Guayas es la provincia más afectada por las defunciones. La localidad registra 60 personas fallecidas a causa del virus. En el caso de su capital, Guayaquil, también se reporta problemas en el manejo de los decesos en general, por fuera de los casos del coronavirus.



Según la Asociación de Funerarias de Guayaquil, solo 20 de las 120 funerarias están trabajando, por temor a posibles contagios del covid-19 durante los servicios excequiales.



Horas después de su primera publicación, Bukele volvió a referirse a Ecuador. “Decían que la pandemia no sería tan dura en Latinoamérica porque estamos acostumbrados a las enfermedades, que hace calor, que la población es joven, etc, etc. Vean lo que está pasando en Ecuador. Si no quisieron verse en el espejo de Italia, España o Nueva York, véanse en ese”, señaló el mandatario centroamericano.