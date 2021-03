Presidente Lenín Moreno presenta proyecto de Ley de Economía Violeta

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó este lunes 8 de marzo del 2021 el Proyecto de Ley Orgánica para impulsar el trabajo de la mujer, igualdad de oportunidades y la economía violeta. La normativa será enviada a la Asamblea Nacional para su tratamiento.

El proyecto propone entre, otros aspectos, que la licencia de maternidad y lactancia sea compartida entre madre y padre, dijo el presidente Moreno.



La progenitora, en común acuerdo con el padre, determinará la forma en que se gozará la licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hija o hijo. Asimismo, el período de lactancia con remuneración por el período de 12 meses posteriores al parto, en la que la jornada laboral dura seis horas. “Pudiendo acordar que éstas sean de uso exclusivo o de uso compartido”. Esto para los sueños de las mujeres no se vean truncados o aplazados al ser madres, agregó el ministro del Trabajo, Andrés Isch.



El proyecto de Ley también establece paridad de género en la conformación de directorios. Las compañías, empresas públicas, e instituciones financieras que cuenten con un directorio deben incorporar una mujer por cada tres miembros.



La propuesta de ley también establece incentivos tributarios para las empresas que contraten a más mujeres. Aquellas organizaciones que contraten personal femenino podrán deducir hasta un 150% adicional sus impuestos por hasta tres años.



La norma hace reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código del Trabajo, a la Ley de Pasantías del Sector Empresarial y a la Ley de Compañías.



Confiamos en la aprobación de esta Ley sea lo antes posible señaló Moreno. "Los derechos de la Mujeres no pueden esperar, la economía violeta es muy importante para seguir aportando a la economía ecuatoriana. La economía de todos los ecuatorianos no puede esperar”.



Según las autoridades, la normativa contribuirá a disminuir las brechas que generan desigualdad y discriminación hacia las mujeres en todos los escenarios.

El evento de presentación se desarrolló la mañana de este lunes en las instalaciones de Agrocalidad en Tumbaco, nororiente de Quito.