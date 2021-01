Moreno dice que este mes enviará proyecto sobre Banco Central; confía en que miembros del CAL traten el tema

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este 12 de enero del 2021 que este mes enviará a la Asamblea el proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf). Lo hizo durante su diálogo radial 'De Frente con el Presidente'.

Este proyecto tendrá el carácter de económico urgente, por lo que deberá tramitarse en 30 días. No obstante, el Jefe de Estado reconoció que quizá una dificultad podría ser el hecho de que varios asambleístas están en campaña electoral.



"Yo creo perfectamente que quienes los suplanten podrán hacerlo, llevar adelante esto que no es solo una aspiración del Fondo Monetario Internacional, es una aspiración del Ecuador, que nadie vuelva a meterle las manos al Banco Central, ninguna institución", dijo.



El corazón de la propuesta es eliminar la dependencia del Banco Central del Gobierno, ya que la injerencia política ocasionó que, durante más de una década, el Central se convirtiera en caja chica del fisco.



Lo anterior ocurrió desde el 2008, cuando el Régimen anterior, pese a contar con altos ingresos del petróleo, usó toda la liquidez que estuvo a su alcance y echó mano de los recursos que administra el Banco Central, entre ellos, la reserva internacional.



Moreno dijo que el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, está hablando con todas las bancadas. "Está hablando con ellos, explicándoles y dándoles cualquier aclaración necesaria para que puedan tomar la mejor y más correcta decisión".



De su parte, la secretaria de Comunicación, Caridad Vela, agregó que se debe considerar que en este momento no hay el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pues no están completos sus integrantes. "Se dificulta el poder presentar un proyecto de Ley", insistió.



Sin embargo, Moreno hizo una aclaración: "Lo más probable es que, por sentido de responsabilidad, los actores que componen el CAL acudan a la Asamblea para tratar el tema".



En materia política, el mandatario se refirió sobre el exhorto que hizo el COE Nacional para que los ecuatorianos sufraguen en dos jornadas de acuerdo con el último dígito de cédula. Detalló que es respetuoso con cada una de las instituciones.



Sobre la aparición del expresidente Rafael Correa en la campaña electoral, a pesar de una sentencia en su contra, dijo: "No quisiera incidir, bajo ninguna circunstancia, con ningún comentario a estas alturas de un proceso electoral, ustedes saben perfectamente y han conocido, porque lo he dicho de manera repetida, mi posición con respecto al expresidente".