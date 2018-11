Lenín Moreno defiende la Pro forma y espera inversión histórica

LEA TAMBIÉN

En una cadena nacional, el presidente Lenín Moreno defendió este miércoles, 21 de noviembre del 2018, las cifras de la Pro forma, que asciende a USD 31 318 millones, sin incluir el rubro de compra de combustibles.

Mandatario destacó la reducción del gasto corriente en USD 430 millones para el 2019. Además, destacó el pago a 7 000 jubilados y la reposición del aporte estatal para pensiones a favor del IESS por USD 1 200 millones, pese a la difícil situación económica del país.



“Continuaremos defendiendo el derecho a la educación y a la salud... Porque los universitarios han visto ampliarse, ostensiblemente, los cupos de ingreso”, dijo.



En su discurso, el Primer Mandatario además destacó que la economía ya no depende exclusivamente de la inversión pública. “El Presupuesto General del Estado es el reflejo vivo de las políticas del Gobierno”, señaló Moreno, y añadió que nunca fue responsable ni sostenible que el crecimiento de la economía se basara en el gasto público.



En la cadena, el Mandatario defendió la Pro Forma al señalar que es el reflejo de un cambio de modelo económico, el cual “ya no depende exclusivamente de la inversión pública; hoy, la economía ecuatoriana depende del esfuerzo y de la inversión de todos”.



Resaltó la participación de la empresa privada en el crecimiento de la economía y actualizó el dato de inversión esperada para este 2018.



Moreno dijo que espera cerrar este año con USD 17 000 millones de inversión privada total. “Esta inversión representa más oportunidades y empleo”.



Esta cifra significa un aumento de USD 4 000 millones más “en relación al mejor año de la historia del Ecuador”.



De acuerdo con datos del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, el 2017 cerró con una inversión privada de USD 15 400 millones. En una entrevista con este Diario, el 14 de octubre pasado, señaló que la proyección de este año era de USD 17 475 millones “en un escenario optimista”.



Por tanto, de acuerdo con esas cifras, el incrementó será de USD 2075 millones.



Según Campana, hasta el 2021 se esperan USD 10 300 millones en nuevas inversiones privadas.



El Gobierno prevé que la inversión de empresas extranjeras se incremente gracias a la implementación de los incentivos que contempla la Ley de Fomento Productivo, aprobada en agosto pasado.



La participación de la inversión privada superaba el 68% en la inversión total hasta el 2008, pero luego fue cayendo hasta tocar el 42% en los años 2013 y 2014. Desde entonces, se ha venido recuperando hasta lograr un 55% de peso el 2017.



Debate de la Pro forma



Las cifras con las que el Ministerio de Finanzas elaboró la Pro forma para el 2019 generaron debate en la Asamblea, y la preocupación del sector universitario derivó en una marcha de protesta el lunes, por la reducción en el presupuesto asignado para la educación.



En la Pro forma, que representa un aumento de 1,7% respecto del Presupuesto codificado del 2018, Finanzas recortó en USD 145 millones el presupuesto a las universidades. Tras una reunión con representantes universitarios, el Gobierno decidió restituirlos.



Otro tema de debate en la Asamblea fue la asignación de recursos para salud. Mauricio Proaño, del ala correísta, criticó que la Pro forma no cumpla con la Constitución que establece que cada año las asignaciones a salud y a educación deben subir 0,5% del PIB.



Además, se recortó la inversión pública en USD 1 425 millones en relación con el 2018.



En medio de un ajuste fiscal, el Presidente destacó ayer que entre septiembre 2017 y septiembre 2018, las ventas crecieron 11%; mientras que las exportaciones no petroleras crecieron en más del 12%.



Según datos del BCE, los envíos no petroleros subieron 7% en septiembre del 2018 frente a igual mes del 2017. Si se compara el período enero-septiembre de este año frente a iguales meses del 2017 el alza fue del 5%. Y las ventas subieron un 5,4% hasta septiembre, según Infomedia, que trabajó con datos del SRI.



En contexto



En el 2018 se esperan unos USD 995 millones de inversión extranjera directa (IED). Esto representaría un aumento del 62% en relación con la IED registrada en el 2017. Así, el país volvería a niveles del 2015, cuando el monto era de USD 1 322 millones.