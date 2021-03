Presidente Lenín Moreno cree que colapso del sistema de vacunación contra el covid-19 pudo ser premeditado

“No funcionó. Mil disculpas, no funcionó”. Así, el presidente de la República, Lenín Moreno, reconoció que hubo problemas en el proceso de inscripción para la vacunación de adultos mayores contra el covid-19 en Ecuador. Lo dijo durante el programa de Frente con el Presidente, que se transmitió este miércoles 17 de marzo del 2021 desde San Francisco de Huarcay, una de las urbanizaciones del proyecto Casa para Todos, al sur de Quito.

El Jefe de Estado señaló que la vicepresidenta, María Alejandra Muñoz; el ministro de Salud, Rodolfo Farfán; el secretario de Gabinete, Jorge Wated; junto al titular de la Cartera de Telecomunicaciones, Andrés Michelena; entre otros funcionarios, “ trabajaron de manera interinstitucional para generar un programa para que la gente se pueda inscribir de manera fácil, mediante el Internet para la vacunación y hacerlo ordenado, organizado, para eso se cuenta con la conectividad y la digitalización de la información. Y de repente no funcionó, no funcionó. Mil disculpas, no funcionó”.



Desde el pasado lunes 15 de marzo miles de personas han intentado inscribir a sus familiares en el sistema de forma infructuosa. Moreno mencionó que desde el martes “empezó a funcionar” y que el Gobierno ha trabajado en reducir el tiempo que demora el trámite. “Primero bajó de 20 a diez minutos, luego de diez a ocho minutos, luego de ocho a tres”, apuntó. La vicepresidenta Muñoz, según Moreno, dijo que la aspiración es que la gente pueda llenar su aplicación en el lapso de un minuto.



Según cifras de la Presidencia, 230 00 adultos mayores ya están registrados en la plataforma para la fase 1 de vacunación. Pese a que reconoció el fallo del Gobierno, Moreno no descarta que se haya intentado colapsar el sistema premeditadamente.



“El lunes, por la mañana, 18 000 personas ingresaban el mismo momento, metían la cédula y no metían la fecha de caducidad, que era el mecanismo de validación. ¿Con qué intención? De dejarle pensando al sistema y 18 000 pensadas colapsó el sistema. Quiero pensar que no haya sido mala fe, pero como ya estamos acostumbrados, ya sabemos que hay gente demasiado empeñada en dañar lo que nosotros hagamos, no creo que haya sido de muy buena fe que 18 000 personas hayan tratado de ingresar y no hayan puesto la validación. Para que, para al sistema colapsarlo”.



Al ser consultada sobre qué pasará con los adultos mayores que no tienen acceso a Internet, Isabel Maldonado, secretaria del Plan Toda Una Vida, dijo que más de un millón de adultos mayores están “georreferenciados” por el Ministerio de inclusión Económica y social, la Misión Manuelas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esas bases de datos, explicó la funcionaria, se subirán automáticamente, sin necesidad de registro manual.



Moreno reiteró que el régimen adquirió 20 millones de vacunas contra el coronavirus y que se maneja un presupuesto de USD 200 millones para el plan de vacunación. “Se irá pagando conforme vayan llegando”.



Dijo que este miércoles arribarán 60 000 dosis más de Pfizer y que la próxima semana llegarán alrededor de un millón trescientos mil adicionales, sin precisar de qué farmacéutica. “Con lo cual quedarán vacunados todos los viejecitos e inmediatamente comenzaremos con la segunda parte de la primera línea: policías, fuerzas armadas, bomberos, recolectores de desechos y personas con discapacidad”.



Moreno también habló sobre la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien interpuso una medida cautelar contra la farmacéutica Pfizer y el Ministerio de Salud para que “cese su negativa de negociación y venta de vacunas” a ese Municipio.



“Nosotros la vemos muy entusiasta, con ganas de trabajar, entendemos su preocupación…esto va a ser bastante difícil, hay un acuerdo internacional de no vender las vacunas sino a los Gobiernos”. El Presidente pidió a los alcaldes y prefectos que acompañen a la gestión del Régimen.



Ampliación de la red social



El Presidente estuvo acompañado de su esposa, Rocío González, quien está al frente del Comité del Plan Toda Una Vida. Según Moreno “su mega obra es el ser humano”.



Habló que el Gobierno partió con aproximadamente USD 650 millones que se entregaban en bonos y que ahora se desembolsan unos USD 1 400 millones anuales para ayudas económicas. “Casi se ha triplicado la cantidad de dinero que se entrega en bonos, por concepto de todo”.