Moreno pide a los líderes mundiales dialogar por la paz

El presidente Lenín Moreno arrancó ayer la agenda de su úndecimo viaje internacional oficial, desde que fue posesionado en mayo del 2017.

El Primer Mandatario está desde el fin de semana en Estados Unidos (EE.UU.). El objetivo principal de su visita son los eventos por el período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.



Ayer Moreno participó, junto con jefes de Estado y Gobierno de otros 192 países miembros del organismo, en la Cumbre sobre la Paz que conmemora el centenario del nacimiento del líder sudafricano Nelson Mandela.



En esa cita, los asistentes adoptaron una declaración política en la que se comprometen a “redoblar esfuerzos para construir un mundo justo, pacífico y próspero”.



El texto, no vinculante, reitera el compromiso de los Estados miembros con los principios fundamentales de la carta fundacional de Naciones Unidas, como el respeto a la soberanía de los Estados, a su integridad territorial y a su independencia política.



Moreno fue uno de los oradores del acto. El Mandatario defendió que no hay ningún conflicto que no se pueda resolver hablando. Y pidió a los líderes humildad para impulsar la paz en el mundo.

“Ningún problema es tan profundo que no pueda ser superado si hay voluntad de todas las partes a través de la discusión y la negociación, en lugar de utilizar la fuerza y la violencia”, destacó Moreno.



Además, calificó al histórico presidente sudafricano Nelson Mandela como uno de los hombres “más grandes de la historia”, reivindicó la actualidad de su legado y su idea de que “la mejor arma” es siempre “sentarse y hablar”.

Añadió que la paz mundial todavía es una tarea pendiente y que para resolver conflictos se necesitan “personas íntegras, honestas, pero sobre todo humildes”.



Moreno defendió que es el “deber” de los gobernantes conseguir que en el mundo “reine la libertad” y subrayó la importancia de trabajar en la “construcción de nuevas naciones para nuestros hijos”.



Luego de la cita, el Primer Mandatario mantuvo una reu­nión bilateral con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien ratificó su cooperación para erradicar el analfabetismo en Ecuador.



Ambos mandatarios abordaron aspectos relativos a la cooperación entre los dos países, especialmente en los ámbitos de salud y educación.



“Para los ecuatorianos, el abrazo del pueblo cubano. Con el pueblo ecuatoriano tenemos una relación histórica. Seguimos cooperando con nuestros maestros, médi­cos y erradicando el analfa­betismo”, dijo Díaz-Canel.



Además, según la agenda oficial de la visita, Moreno tenía previsto ayer por la noche participar en la recepción ofrecida por el presidente estadounidense Donald Trump, a propósito de la Asamblea.



Hoy, en cambio, estará presente en la bienvenida del secretario de la ONU, António Guterres, a los jefes de Estado, en la inauguración del debate general del 73º período de sesiones de la Asamblea Gene­ral. Y será el tercer mandatario en intervenir en esa cita.



“Hacer a la ONU relevante para todos: liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles”, será el tema que abordará.



Moreno estará en territorio norteamericano hasta el viernes. Mañana participará del Bloomberg Global-Business Forum, un evento sobre prosperidad económica. El jueves visitará un centro de discapacidades y el viernes se desplazará a Boston para dar una charla en Harvard.



Este es el undécimo viaje internacional de Moreno y el segundo que hace a Estados Unidos. En septiembre del 2017 también se desplazó a Norteamérica para participar de la Asamblea de la ONU.

Además, ha visitado dos veces Colombia, España y Perú. Y ha estado una ocasión en Chile, Costa Rica, Italia, Japón, Reino Unido y la Santa Sede. Ha realizado tres visitas oficiales, ha presenciado tres posesiones presidenciales y dos gabinetes binacionales.