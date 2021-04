Presidente Lenín Moreno dice que 40% de personas que son convocadas para vacunarse no asisten

Un llamado para que se cumplan las normas de bioseguridad como el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado de manos; y para que quienes son convocados asistan a su cita de vacunación hizo el Primer Mandatario, Lenín Moreno, este martes 6 de abril del 2021 durante el programa De frente con el Presidente, en cadena nacional.

Moreno aseguró que el 40% de personas que son llamadas no asisten a colocarse las dosis contra el covid-19, “con lo cual privan a mucha gente de proveerse de la vacuna”. Por ello el Mandatario invitó a la ciudadanía a ser más responsable no solo con las normas de cuidado, sino también a cumplir con las citas, según sean informados. En redes sociales, familiares se quejan porque a sus seres queridos les toca esperar horas en los vacunatorios, además otros dicen que les han convocado y no les han inoculado.



Hasta el momento en el Ecuador se han aplicado 301 069 dosis, de las cuales 89 349 personas han recibido la segunda dosis. “El ritmo de vacunación debe seguir cada vez de forma más acelerada porque el propósito es llegar al 60 o 70% de la población ecuatoriana con la segunda dosis para alcanzar la inmunidad de rebaño, de manera que los contagios disminuyan”, dijo el Presidente.



A los candidatos a la Presidencia de la República que hablan de un proceso de vacunación en 100 o 200 días, Moreno les dijo durante su programa que “tenemos un plan estructurado y todo el registro social. “Hemos contratados 20 millones de vacunas, suficiente para aplicar al 60% de la población”.



El miércoles 7 de abril, dijo Moreno, llegarán al país 300 000 dosis de la vacuna china Sinovac y el sábado 10, otras 700 000 dosis. “Estaríamos ajustando casi un millón 500 000 vacunas, con las cuales habremos avanzado a pasos agigantados con la vacunación en esta primera fase”.



Quien llegue a la Presidencia no tendrá la “mesa servida”, señaló el Primer Madatario. “La contratación de 20 millones de vacunas no garantiza que estas lleguen a tiempo. Hemos estado a merced de las farmacéuticas. Esperábamos muchísimas más dosis hasta este momento y se nos ha entregado en cuenta gotas”. En marzo, por ejemplo, se esperaba un millón de vacunas de Sinovac. Y en abril, otro millón. Solo se habla de que llegaría un millón en este mes.



Sobre la rusa Sputnik V, Moreno dijo que no ha faltado gestión por parte del Gobierno, sino que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) no aprueba para el país las vacunas que no sean previamente autorizadas por las agencias europea y estadounidense de salud o por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En el caso de la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson, el Presidente dijo que el Ecuador podría recibirla por medio de la iniciativa Covax, de la OMS, que abarca a todas las farmaceúticas y las distribuye a los países del mundo.



“El problema es que los países poderosos ponen ciertas restricciones a la salida de vacunas y terminan quedándose con el 70% de ellas, mientras que a los pobres apenas va el 30%”.



Aunque por el momento los gobiernos locales no pueden adquirir directamente las vacunas, el presidente Moreno señaló que no se descarta que las farmacéuticas lo permitan a futuro. “Hemos firmado convenios con los municipios para proveerles de la cantidad de vacunas que ellos requieren. Dotarles de las dosis estará condicionado por la cantidad de vacunas y la frecuencia con la que lleguen del exterior”.