Moreno anuncia un pacto anticorrupción

El presidente Lenín Moreno puso fin ayer a su visita de siete días en Europa. En Madrid, en un foro con periodistas y empresarios locales, dio una charla titulada Saliendo del abismo.

“Sobre la corrupción, no se puede pasar ni una porque, cuando se pasa una, se pasan todas. Y eso es lo que ocurrió en el Gobierno pasado”, dijo para abordar uno de los ejes principales de su intervención.



Informó que su Gobierno va a convocar a un Pacto Nacional Anticorrupción. Explicó que el eje principal del pacto será la independencia y la autonomía de todas las funciones del Estado, lo que garantizará el control y, por tanto, cerrará el camino de la corrupción.



Moreno también profundizó su interés por combatir el crimen transnacional. El jueves pasado firmó un acuerdo de cooperación policial con el Gobierno español.



“En el Ecuador hubo excesiva permisividad” con la entrada y tránsito, “con absoluta libertad”, de cocaína procedente de Colombia para acabar en los EE.UU., Europa y Australia, mencionó en la charla de ayer.



Añadió que él y el presidente electo de Colombia, Iván Duque, están dispuestos a trabajar de la mano para librarse de ese tipo de fenómenos.



“Lastimosamente, en el Gobierno (ecuatoriano) anterior, de forma extremadamente sospechosa, se desmanteló todo lo que servía para controlar las fronteras”, enfatizó Moreno. Por el contrario, aseguró, ahora “no permitimos que pase un solo gramo” de droga.



En temas económicos y de comercio, el Primer Mandatario ofreció la mano “afectuosa” y los “brazos abiertos” a los empresarios para que inviertan con confianza en Ecuador, y habló de la “facilidad” para los españoles por compartir lengua y “afectividad”.



A su vez, precisó, los empresarios deben estar dispuestos a cumplir la normativa laboral, fiscal y de conservación de la naturaleza. Subrayó que existen “muchas posibilidades de invertir”, dada la gran riqueza del subsuelo (petróleo, oro, níquel), y destacó los planes de desarrollo de energías renovables, que pueden interesar a empresas españolas.



En este punto, citó que Ecuador “exporta” electricidad, y se refirió a la posibilidad de una red de transmisión que permita llevarla a países deficitarios como Chile y el norte del Perú.



También ayer, Moreno y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, visitaron a los niños de un campamento de verano del colegio República de Venezuela, en el distrito de Usera, donde la Embajada ecuatoriana ha colaborado en los talleres sobre cultura.



La alcaldesa agradeció al Gobierno ecuatoriano la colaboración en la organización de este campamento de verano, una actividad que en su opinión “permite estar más cerca, hacer que no haya fronteras”.



Por su parte, el presidente Moreno comentó que la principal preocupación de un niño no es estudiar, sino divertirse y jugar, algo que cree está bien.



En su último día en España, Moreno se pronunció sobre el caso de Julian Assange. Fue la única vez que lo hizo durante su gira europea. El activista australiano está asilado en la embajada ecuatoriana de Londres desde el 2012.



Una de las respuestas de Moreno sobre el tema hizo que varios medios internacionales supusieran un pedido del Gobierno ecuatoriano para que el ‘hacker’ abandone la delegación diplomática.



Sin embargo, la Cancillería aclaró que no se ha dispuesto en ningún momento la salida. El comunicado advierte que el Mandatario dijo “sí” a la pregunta de periodistas españoles respecto de que al caso de Assange en algún momento habrá que darle una salida. “Sí, pero esa salida debe darse mediante conversaciones entre los gobiernos de Ecuador e Inglaterra”, contestó en la rueda de prensa de ayer.

Sobre la situación judicial del expresidente Rafael Correa, Moreno reiteró en el mensaje de independencia de la justicia, “a diferencia” de lo que ocurría antes. Dijo que su predecesor tiene “derecho” a pedir asilo en Bélgica.