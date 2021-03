Lenín Moreno sobre detención de Jeanine Añez en Bolivia: 'Ecuador hace un llamado para que la política no intervenga en la justicia'

El presidente Lenín Moreno respaldó el comunicado emitido por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el contexto de la reciente detención de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Añez.

"La independencia de las funciones del Estado es el símbolo y garantía de la democracia. Ecuador hace un llamado para que la política no intervenga en la justicia de los países latinoamericanos. Acompañamos y respaldamos la posición de Luis Almagro", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter la mañana de este miércoles 17 de marzo de 2021.

¿Qué dijo la OEA sobre la detención de Añez?



La OEA pidió el pasado lunes la liberación de todos los detenidos que formaron parte del gobierno de Añez en Bolivia "hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades".



En un comunicado, la Secretaría General de la OEA señaló que ha tomado "debida nota" de las preocupaciones expresadas por diversas instancias internacionales y manifestó su inquietud "ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno".



El organismo, con sede en Washington, se pronunció después de que una jueza decidiera enviar a prisión por cuatro meses, como medida preventiva, a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y a los exministros transitorios de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía Rodrigo Guzmán.



Áñez fue trasladada este lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde debe cumplir detención preventiva, mientras se lleva a cabo la investigación por el caso "golpe de Estado".



Según la OEA, "en los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS (Movimiento al Socialismo), así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno".



"Lamentablemente -continuó-, esas amenazas se han concretado en muchos casos".



La OEA subrayó que "el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, por problemas de estructura y, en particular, de su integración".



En ese sentido, indicó que la Carta Democrática Interamericana, “en su artículo 3, define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos".



Entre las posibles opciones para solucionar la situación, la OEA exigió formar una "comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de Gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad", incluyendo la Administración de transición de Áñez.



El Gobierno boliviano rechazó este martes el pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se deje en libertad a la expresidenta interina Jeanine Áñez y a dos de sus exministros y anunció que adelantará gestiones contra el secretario general, Luis Almagro, "por sus reprochables acciones".



La respuesta del gobierno boliviano



El Gobierno de Luis Arce señaló que la OEA presenta "posiciones que denotan injerencia e intromisión en los asuntos internos" del país, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.



La Cancillería "repudia las opiniones con las que Luis Almagro pretende dañar a un gobierno democráticamente elegido, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, aplicando un doble rasero que intenta favorecer intereses de determinados grupos políticos", señaló en un comunicado publicado este lunes.



El pasado domingo 7 de marzo el presidente Luis Arce no asistió al acto oficial de apertura de las elecciones subnacionales en el Tribunal Supremo Electoral, porque, según dijo, no hará presencia en ningún acto en el que esté la OEA.



Arce justificó su decisión por el "papel nefasto" de la OEA en las elecciones de 2019, que fueron anuladas entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente Evo Morales, que había sido elegido para un cuarto mandato consecutivo, lo que derivó en una grave crisis en el país.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó en la nota "que llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones de Luis Almagro no queden impunes".