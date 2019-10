Lenín Moreno dice que la manifestación indígena también tuvo algo de violencia

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el Gobierno, a través de Banecuador, otorgará créditos por USD 16 millones, para dueños de negocios que resultaron violentado durante el paro que afectó por 11 días al país.

Este jueves 17 de octubre del 2019, el Jefe de Estado visitó tres locales ubicados en las inmediaciones de la Contraloría General del Estado, en el centro-norte de Quito.



Moreno anunció que se otorgarán créditos para reconstruir negocios de USD 10 000 sin garante y de hasta USD 20 000 con garante. El mandatario reconoció que el sistema de inteligencia falló "quizás no premeditadamente por no saber lo que se podía venir", en referencia a los grupos violentos que dejaron destrucción a su paso.



También reiteró que no le cabe que una decisión del Gobierno "favorezca a narcotraficantes, a los más ricos y a contrabandistas de combustibles", en relación a la eliminación del subsidio, que ya quedó sin efecto.



Moreno reiteró que se corregirá eso con una proporción, que no afecte a los más pobres. "Si hay algo que compensar lo haremos, de la forma más racional posible", comentó.



El Presidente dijo que, a su criterio, la manifestación indígena "algo de violencia también tuvo". Agregó que a esa medida de hecho se unieron "vándalos de la banda Latin King, a quienes Correa dio prevendas, como perdonar los crímenes que han cometido".



Al igual que en días pasados, apuntó a seguidores correístas como los responsables de daños a la propiedad pública y privada. "Nos duele Quito, Latacunga, Riobamba, todas las ciudades afectadas. Esto no volverá a pasar. Nunca mas", sostuvo.



Además, Moreno aseguró que ahora ya sabe cómo funciona la cadena de contrabando de la gasolina y el diésel, así como quienes se benefician de ese subsidio. "Ya lo diré en su debido momento" , aseguró.



El Jefe de Estado adelantó que no buscará la reelección en el 2021 y sostuvo que está en su cargo porque "la vida y las circunstancias lo pusieron ahí, inclusive a costa de su salud".



Al finalizar su intervención, Moreno indicó que le llegó una "peligrosa alerta" de que gente de Quito y de otras ciudades de la sierra está adquiriendo armas. " Les advierto que es prohibido llevar armas y si quieren comprar una deben cumplir lo que dice la Ley, sacar el permiso respectivo".