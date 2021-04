Gobierno analizó la vacunación contra el covid-19 y la transición con el presidente electo, Guillermo Lasso

En el gabinete ampliado efectuado este viernes 16 de abril del 2021 en Guayaquil se pasó revista a los procesos de vacunación contra el covid-19 y a la fase de transición con el próximo Gobierno. El encuentro se desarrolló en el Coliseo Polideportivo Abel Jiménez Parra y estuvo liderado por el presidente de la República, Lenín Moreno.

El Mandatario aseguró que el objetivo es inmunizar al 60% de la población ecuatoriana contra el coronavirus. Además, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, anunció que antes de que concluya la actual administración se busca alcanzar la inmunidad colectiva en las Islas Galápagos.



“El laboratorio Pfizer nos ha confirmado, esta mañana, que se ha aprobado el adelanto de una remesa de las dosis contratadas con el laboratorio, de 40 000 dosis que arribarían la última semana de abril, con el objetivo de inmunizar el 100 % de la población mayor de 18 años del archipiélago”, declaró Muñoz, citada en un comunicado de la Secretaría General de Comunicación.



Camilo Salinas, ministro de Salud, habló del “ausentismo” en la vacunación y solicitó que las personas que tengan una cita asignada y no deseen acceder a la dosis, o a su vez reagendar la misma, llamen al 171 para informar a las autoridades. Según el funcionario “solo los adultos mayores de 90 años podrán acudir a los centros de vacunación a partir de las 15:00, sin necesidad de agendamiento”.



En el gabinete también se abordó la transición con el equipo del presidente electo, Guillermo Lasso. Andrés Isch, ministro de Trabajo y coordinador del proceso de transición, adelantó que en la reunión entre Moreno y Lasso, prevista para el lunes 19 de abril en Carondelet, se establecerán mesas de trabajo entre los delegados de las dos administraciones.



“Todas las instituciones del Ejecutivo entrarán en una dinámica de apertura e identificación de prioridades”. El proceso de transición se realiza con una metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se ha implementado en 30 países.



Isch también se refirió al proceso de juicio político en su contra que no logró los votos en la Asamblea Nacional para su censura y destitución. Dijo que era lo que se esperaba. “El desafío siempre fue no distraer la atención de lo importante, para no caer en la lógica electoral, y eso es lo que hicimos”.