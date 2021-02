Lenín Moreno encargó a Nicolás Issa la Secretaría General de Gabinete tras renuncia de Juan Sebastián Roldán

El presidente de la República, Lenín Moreno, encargó la Secretaría General de Gabinete a Nicolás Issa Wagner, tras la renuncia de Juan Sebastián Roldán. Lo hizo a través del decreto 1252 firmado el 24 de febrero del 2021.

Así, el Jefe de Estado aceptó la renuncia de Roldán, quien anunció su separación el pasado 19 de febrero. El exfuncionario se había incorporado al gobierno el 13 de marzo del 2018, como Consejero de Gobierno. Dos meses después, el Jefe de Estado lo nombró Secretario Particular de la Presidencia de la República.

​

El 21 de noviembre del 2019, Moreno transformó la Secretaría Particular de la Presidencia en la Secretaría General de Gabinete, instancia que estuvo a cargo de Roldán. El exfuncionario fue uno de los hombres de confianza y miembro de la denominada “mesa chica” de Carondelet. En varias ocasiones ofició de vocero del Presidente de la República.



Roldán había difundido una carta de despedida en la red social Twitter, en la que agradeció al Mandatario por depositarle su confianza en los tres años que estuvo en Carondelet.



“Por razones estrictamente personales, por medio de la presente, renuncio de manera irrevocable al cargo de Secretario General de Gabinete de la República de Ecuador. Solo me quedan sentimientos de altísima gratitud con usted y con el extraordinario equipo de trabajo que nos ha rodeado en estos tres años de trabajo”.



De acuerdo con el decreto, se encargó a Issa la Secretaría. Él actualmente se desempeña como secretario general de la Presidencia de la República.