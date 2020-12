Lenín Moreno dice que 'echará un último impulso' a la reactivación económica antes de culminar periodo presidencial

El presidente Lenín Moreno aseguró que en la última etapa de su Gobierno terminará "echando un último impulso" a la recuperación económica, que ya ha "empezado a pasos agigantados".

Así lo afirmó la tarde de este lunes 21 de diciembre del 2020 durante una entrevista virtual del Foro ABC América. Además de los temas económicos, habló sobre las elecciones nacionales y de Venezuela.



En una breve evaluación de su administración, explicó que en materia económica la generación de empleo es uno de los temas que más inquieta a los ecuatorianos, pues durante la pandemia se perdieron 1 millón de plazas. "Ya hemos recuperado poco más de 500 000".



El Primer Mandatario recordó, además, que la renegociación de la deuda fue un éxito sin precedentes.



En el ámbito político, Moreno dijo que su periodo culminará en mayo del 2021 próximo con respeto a la institucionalidad, libertad de opinión y derechos humanos. "También entregando democráticamente la banda presidencial y el ejercicio de poder a la persona que resulta electa".



Sobre las elecciones presidenciales del 2021, afirmó que la expectativa es que ese proceso se "lleve de manera cordial" y que primen las propuestas para el país.



Moreno también dijo que hay un deseo mayoritario de no volver al pasado. "Así es como yo espero y así es el deseo, entiendo, de todos los ecuatorianos: de que no haya un regreso al pasado".



No obstante, afirmó que el pueblo tendrá la última palabra en las urnas y que, si deciden retornar, se respetará. "Yo tengo la expectativa de que no suceda lo primero y que sigamos caminando por el sendero de la institucionalidad, democracia...".



Durante la entrevista, se refirió a Venezuela. Moreno aseguró que cree que "ya es hora de que exista una transición en ese país", que sea ordenada, en paz y con observancia internacional.



El Primer Mandatario ecuatoriano criticó la última elección legislativa en ese país a la que calificó evidenció "lleno de vicios".