El Gobierno de Moreno tendrá un cuarto Vicepresidente para diez meses

En su primera visita al que sería su despacho de vicepresidente, Otto Sonnenholzner entró de la mano de su esposa, Claudia Salem. El pasado lunes 7 de julio de 2020, al poco tiempo de haber renunciado al cargo, salió acompañado por ella. Su paso como Segundo Mandatario duró 18 meses.

El economista y radiodifusor guayaquileño, de 37 años, presentó ayer su renuncia al presidente Lenín Moreno y también a la Asamblea. Llegó a la Función Ejecutiva el 11 de diciembre del 2018.



Por la mañana, el exfuncionario hizo el anuncio en una cadena nacional, en la que agradeció al Jefe de Estado y realizó una evaluación de su gestión. Fue el tercer Vicepresidente en dejar el cargo en el periodo de Moreno.



En su discurso de despedida dijo que recayó en una institución desprestigiada, pues sus dos antecesores -Jorge Glas y María Alejandra Vicuña- dejaron el cargo al ser procesados por corrupción.



El historiador Germán Rodas afirma que desde el retorno a la democracia, en 1978, es la primera vez que antes de que concluya el periodo de un Jefe de Estado, el país tenga cuatro vicepresidentes. “Uno sentenciado en la cárcel, otra que renunció y un tercero que estuvo 18 meses, con la posibilidad de buscar la Presidencia. Es un hecho inédito”.



El historiador Enrique Ayala Mora también coincide en que en toda la historia republicana no se ha dado este hecho.



Cuando se estrenó en el puesto, Moreno le delegó a Sonnenholzner cuatro funciones: seguimiento al Diálogo Nacional, agenda sostenible 2030, promover la inversión extranjera y coordinar los consejos sectoriales. El artículo 149 de la Constitución establece que el Segundo Mandatario ejercerá las funciones que el Presidente le asigne.



César Ulloa, coordinador de la Veeduría por la Democracia, explica que las atribuciones que da el Jefe de Estado a su Vicepresidente dependen del grado de confianza que exista. “Puede ser alguien figurativo o alguien muy relevante”, dijo.



Pero advierte que tener cuatro vicepresidentes en un mismo periodo es una señal del mal estado de la democracia. “Es un reflejo de la fragilidad del sistema político”.



El politólogo Simón Pachano cree que Sonnenholzner personificó al rostro visible del Ejecutivo. Y esto fue más notorio durante la emergencia sanitaria causada por el covid-19.



Este trabajo territorial, según el experto, apuntaló al exvicepresidente como el funcionario con “mejor imagen en el Gobierno”. Aunque el propio Sonnenholzner reconoció que “algunos han querido menospreciar ese esfuerzo, tildándolo de campaña”.



A manera de rendición de cuentas, destacó la política de austeridad que impulsó en la Vicepresidencia. Ayer renunció a todos los derechos, pensiones y cualquier tipo de beneficio derivado de su condición de exmandatario.



En su caso, podía acogerse a protección y seguridad durante seis meses, con un informe previo del Ministerio de Defensa. Sus antecesores, Glas y Vicuña, sí usaron esa opción.



También habló de la inversión extranjera, de los acuerdos tras el diálogo y del reperfilamiento de las relaciones internacionales. Asimismo, envió un mensaje para desconfiar de la “gente obsesionada con el poder”, sin dar nombres.



Ayer, antes del mediodía, Sonnenholzner se despidió del personal de la Vicepresidencia, en el Centro Histórico de Quito. Después, se embarcó en un auto junto a su esposa, Claudia Salem. Sus excolaboradores aseguraron que se trasladarían vía terrestre hasta Guayaquil, su ciudad natal.



Mientras eso ocurría, las autoridades de la Asamblea recibían su renuncia, activando así el proceso para designar al nuevo Vicepresidente.



César Litardo (AP), titular de la Asamblea, y Patricio Donoso (Creo), vicepresidente del Legislativo, no confirmaron cuándo irá el tema al Pleno. Donoso cree que el Gobierno “debería hacer un acercamiento con la Asamblea para que no existan problemas” en la designación.



Entre las bancadas hay posiciones distintas. Henry Cucalón (PSC) deseó “buen viento y buena mar” al exvicepresidente. Marcela Aguiñaga, del correísmo, dice que la renuncia tiene tintes políticos con el “afán de desmarcarse” del Gobierno. Héctor Yépez, de Creo, dijo que tener cuatro vicepresidentes “es una prueba más del desastre del Régimen”.



Si bien la Constitución no estipula un plazo para que el Mandatario envíe la lista para el reemplazo, el artículo 43 de la Ley de la Función Legislativa precisa que deberá hacerlo “en un plazo de 15 días luego de verificada dicha cesación”.



Desde Carondelet todavía no hay un pronunciamiento. Extraoficialmente se barajan nombres de miembros del Gabinete para integrar la terna. Entre ellos la ministra de Gobierno María Paula Romo, el titular de Senescyt Agustín Albán, quien también estuvo en la lista cuando el Parlamento designó a Sonnenholzner. Además, se maneja el perfil de Xavier Lazo, ministro de Agricultura. No se descartan perfiles de la sociedad civil.



Varios ministros y secretarios de Estado auguraron éxitos a Sonnenholzner en su camino fuera del poder. El presidente Moreno, a través de una carta, le agradeció por cumplir las funciones encomendadas. “Tus victorias siempre serán merecidas”, manifestó.



Cronología

​

13 de dic. 2017



El vicepresidente Jorge Glas fue declarado culpable de cohecho, por la trama de corrupción de Odebrecht, y fue condenado a seis años de cárcel.



3 de enero del 2018



Se anunció la ausencia de Glas del cargo. Se envió una terna a la Asamblea: Ma. Alejandra Vicuña, Ma. Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado.



6 de enero del 2018



María Alejandra Vicuña obtuvo 70 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional y, de esa forma, asumió la Vicepresidencia de la República.



4 de diciembre del 2018



Vicuña renuncia luego de que el Presidente le quitara sus funciones, tras develarse un escándalo de concusión por diezmos en la Asamblea Nacional.



11 de diciembre del 2018



La Asamblea Nacional eligió a Otto Sonnenholzner, con 94 votos, como el tercer Vicepresidente de la administración de Lenín Moreno.



7 de julio del 2019



Otto Sonnenholzner renunció a su cargo de vicepresidente en una cadena de radio y televisión. No fue claro en precisar si busca un candidatura presi­dencial en el 2021.



En contexto



El presidente Lenín Moreno terminará su periodo el 24 de mayo del 2021, es decir, en diez meses. Según la Constitución, ante la ausencia definitiva del Vicepresidente el Legislativo debe designar su reemplazo, de una terna remitida por el Ejecutivo.