Lenín Moreno designa como gobernador de Guayas a un excandidato del movimiento de Jimmy Jairala

El presidente de la República, Lenín Moreno, designó a Luis Esteban Chonillo Breilh como nuevo gobernador de la provincia del Guayas. Lo hizo a través del decreto ejecutivo 1122, firmado por el Jefe de Estado en la ciudad de Salinas este jueves 6 de agosto del 2020.

Chonillo Breihl fue candidato a la Alcaldía de Durán en los pasados comicios seccionales, bajo el auspicio de Centro Democrático (CD), del exprefecto de Guayas, Jimmy Jairala. Sin embargo, la directiva provincial de esa organización afirmó a este Diario que ya no pertenece a sus filas.



“Él se desvinculó al día siguiente de oficializados los resultados en el cantón Durán. No es cuota de Centro Democrático (en el Gobierno), no está reconocido en la directiva cantonal de CD en Durán”, explicó Jorge Vélez, director provincial de CD.



El nombramiento de Chonillo surgió luego de que la gobernadora encargada María Verónica Arévalo presentara su renuncia, el pasado lunes 3 de agosto. Ella, a su vez, estaba en el cargo desde el pasado 14 de julio, un día después de que renunciara Pedro Pablo Duart.



“Extiendo mi agradecimiento a usted por su confianza, por permitirme servir a los guayasenses, especialmente a quienes más lo necesitan, habiendo cumplido a cabalidad, transparencia y honestidad”, especificó Arévalo en el documento dirigido a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.



La funcionaria había asumido la responsabilidad una vez que Duart decidió dejar la Gobernación tras 321 días de gestión. Su salida coincidió días después de que también renunciara a la Vicepresidencia de Ecuador, Otto Sonnenholzner.