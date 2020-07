Lenín Moreno ‘refresca’ su Gabinete para el cierre de su periodo; restan 10 meses para finalizar su gestión

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, enfrentará el último tramo de su periodo con un Gabinete ministerial reorganizado. El pasado jueves 9 de julio de 2020 se anunciaron siete cambios con el objetivo de renovar su equipo de trabajo.

Moreno decidió cambiar los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo y Vivienda. Además, la dirección del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). También nombró a una nueva Consejera Presidencial y designó a la Secretaria General de Comunicación.

El Presidente se reunió ayer en el aeropuerto de Tababela con seis de los siete funcionarios nombrados. “Cuento con ustedes, con su experticia, su inteligenciamiento, para poder salir adelante”, les dijo el Mandatario.



Silvana Vallejo, quien hasta ayer fue directora de Sercop, será Consejera Presidencial para compras unificadas. Durante la emergencia por el covid-19 salieron a la luz decenas de casos de compras públicas con sobreprecio. El Régimen, en respuesta, creó el Sistema Unificado de Compra de Medicamentos. Así, el presidente Moreno confió a Juan Aguirre la dirección de Sercop.



Julio Recalde, nuevo ministro de Vivienda, habló de mejorar el uso de fondos y financiamiento de los que dispone el Gobierno. Antes, ese Ministerio estuvo a cargo de Guido Macchiavello.



Andrés Isch reemplazó en el Ministerio de Trabajo a Luis Poveda. Luego de reu­nirse con el Presidente, el nuevo funcionario señaló que el desafío principal será cuidar los puestos de trabajo y generar nuevas plazas “dignas, justas y solidarias”.



A mediados de junio, Poveda señaló que existían 180 852 contratos terminados, por diversos motivos, en el contexto de la pandemia. Pero según Jorge Wated, presidente del Directorio del IESS, hasta el momento hay 270 000 desafiliaciones.



José Andrés López dirigirá la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en lugar de Marco Ávila. Explicó que liderará los procesos de liquidación de ocho empresas públicas.



Caridad Vela es la sexta Secretaria General de Comunicación desde que el presidente Moreno llegó al poder. El martes último, Gustavo Isch presentó su renuncia al cargo. “Es evidente que la población necesita estar informada constantemente de lo que se está haciendo”, comentó Vela.



Moreno también confirmó que Luis Gallegos asume el Ministerio de Relaciones Exteriores, en reemplazo de José Valencia. El diplomático fue el único que no participó en la reunión con Moreno.



El analista político Max Donoso cree que los cambios en el Ejecutivo son “necesarios, para evitar más problemas”. El experto advierte que durante toda la crisis sanitaria hubo fallas en el ámbito comunicacional. En cuanto a las Carteras de Trabajo y Vivienda, dice que los nuevos funcionarios tratarán de cerrar los proyectos ofrecidos y que no se han cumplido del todo.



José Luis Fuentes, experto en temas políticos, considera que el Gobierno se vio forzado a realizar variantes, ante las circunstancias adversas que debió enfrentar. Además, recordó que estamos en periodo electoral y que el Régimen apeló a un “reacomodo de fichas” para cerrar la denominada etapa de transición.



Antes de que se oficializaran los cambios, el secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, dijo que el Gobierno quiere aprovechar el “último 25%” de su periodo. “Necesitamos personas frescas, que estén alineadas, que traigan aires renovados, que comprendan que no es momento solamente de ir cerrando la puerta”.



Los nuevos colaboradores



Luis Gallegos, Canciller



Es diplomático y abogado. Es representante de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Preside la Alianza Global para Tecnologías de la Información.





Caridad Vela, Segcom



Es periodista con trayectoria en medios de comunicación. Fue titular de la Cámara de Comercio de Quito e integrante del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable (CEES).





Andrés Isch, ministro de Trabajo



Abogado especialista en políticas públicas. Acredita experiencia en el sector público y privado. Trabajó en proyectos de desarrollo, transparencia, gobierno abierto y participación.





Julio Recalde, ministro de Vivienda



Arquitecto y planificador. Es especialista en mejoramiento de políticas urbanas y de vialidad. Ha participado en obras de saneamiento ambiental y desarrollo social.







Juan Aguirre, Sercop



Abogado y experto en contratación pública. Ha formado parte del sector público. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos de alianzas público–privadas.





Silvana Vallejo, Consejera Presidencial





Exdirectora del Servicio de Compras Públicas. Tiene trayectoria en el sector público y organismos internacionales. Se desempeñó como docente universitaria.







José Andrés López, gerente de EMCO



Tiene experiencia técnica ya que fue secretario del Gabinete Sectorial Económico y Productivo. Tiene una maestría en Administración y es especialista en Finanzas Públicas.