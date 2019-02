Moreno: 'FF.AA. participarán de manera mucho más activa en la lucha contra el contrabando y en el control de armas

LEA TAMBIÉN

El Campo de Marte de la Escuela Militar Eloy Alfaro se llenó de soldados, pero también desfilaron alumnos de cinco colegios de Quito. Así se recordó el Día del Ejército, ceremonia a la que asistió el presidente de la República, Lenín Moreno; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y otras autoridades.

En su discurso, el comandante del Ejército, Javier Pérez, habló de los militares captados por el crimen organizado. Seis de ellos son procesados por vender armas y municiones a la red delictiva que era encabezado por el abatido ‘Guacho’. “No estamos exentos de errores. Ciertas personas se desviaron de su misión y son investigadas por la justicia”, dijo.



“El Ejército se debe a la Patria. Jóvenes no defrauden a la Patria, manténganse del lado de la justicia”, aseguró.



También habló de las necesidades económicas del país y del trabajo del Ejército. “Conocemos las necesidades económicas del país, pese a ellos seguimos empeñados en desarrollar nuestras capacidades”.



“Estamos empeñados en un proceso de transformación. Para esto no es suficiente la remoción de equipos y armamento; el elemento humano es vital”, indicó.



Tras el discurso del jefe del Ejército habló Moreno, quien se refirió al Día del Ejército y al mariscal Antonio José de Sucre. Aseguró que él no buscó revanchas ni desquites.



El Jefe de Estado destacó la participación de los colegios en el desfile por el Día del Ejército.



Además, dijo que los militares tienen la responsabilidad de proteger la soberanía del país y de sus fronteras. “Sin embargo, la soberanía también es la lucha contra el contrabando y el control de armas, para asegurar que el territorio no caiga en manos de la delincuencia”.



Luego aseguró: “En el marco de sus competencias, ahora las FF.AA. van a participar de una manera mucho más activa en estas tareas fundamentales, porque son tareas que nos piden nuestras compatriotas”.



“Nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos quieren verlos junto a ellos, en su vida cotidiana. No podríamos darle una respuesta efectiva sino tuviéramos un Ejército enterado y comprometido con las urgencias nacionales”, dijo.



Pero también aseguró que ante la inseguridad no hay triunfos definitivos, sino únicamente avances dentro de una guerra permanente y de largo aliento. “La solución duradera vendrá como fruto de un profundo cambio cultural, que sin duda tomará su tiempo. De nada sirve eliminar una banda de narcotráfico si con ellos surgen dos o tres nuevos grupos delincuenciales”.



Moreno dijo que hoy se pelee una guerra sin cuartel contra la pobreza, contra el hambre, la corrupción, “verdaderas causas del retraso de los pueblos”.