Moreno dice que el Gobierno calcula que entre febrero y abril se empiece a focalizar el subsidio a los combustibles

El presidente Lenín Moreno afirmó que el Gobierno calcula que en febrero, marzo o abril del 2020 empezaría a regir la focalización de los subsidios a los combustibles. Así lo informó la mañana de este viernes 20 de diciembre del 2019 durante una entrevista radial en Guayaquil.

“No volveremos a tomar una decisión mientras no estemos claros de que la focalización afecta a quienes debe afectar y no a los que más necesitan”, aseguró el Jefe de Estado.



Moreno no descartó que en la focalización se incluya al diésel. Para ello, dijo, se están haciendo todas las pruebas al respecto. En esa línea, detalló que se están realizando pruebas en gasolineras y un estudio de los vehículos que existen en el sector rural para afectar lo menos posible a quiénes más necesitan.



Recordó que el tema de los subsidios constituía una espera de 40 años. Recordó que cuando se creó el Decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles, se creyó en ese momento que era una aberración focalizar el subsidio al combustible y diésel.



“A lo mejor el reclamo (de los grupos indígenas) puede partir de que fue demasiado acelerado (el decreto) (…) tal vez debíamos esperar un poco más, tal vez debíamos haber esperado un poco más, tal vez debíamos haber pensado en el subsidio un poco antes, creímos que era lo más justo”.

El Jefe de Estado dijo que se buscaba volver los ojos al campo. “Ahora, de manera más técnica, estamos haciendo pruebas en gasolineras, estamos haciendo un estudio de los vehículos que existen a gasolina, en el sector rural, para afectar los menos posible a quienes más necesitan, cuando focalicemos el subsidio”.



Sobre educación, el presidente recordó que en el 2020 hay un plan para reabrir 1 000 escuelas rurales. Al menos 60 ya estarán listas hasta fin de este 2019. “Para el siguiente año vamos a aumentar en USD 500 millones (el presupuesto) para la educación”.

#LenínAlEcuador | Presidente @Lenin Moreno mantiene una entrevista con reconocidos radiodifusores. En este espacio informa a la ciudadanía acerca de los proyectos para el 2020 y resuelve inquietudes sobre temas sociales, económicos, políticos, entre otros del Gobierno Nacional. pic.twitter.com/BCDHaMXYTj — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) December 20, 2019



En temas laborales, recordó que las reformas laborales estarán listas cuando “los ánimos se calmen”, en referencia a las protestas de octubre. “Aparentemente hay un consenso” entre todos los sectores, afirmó.



Se mostró partidario, además, del trabajo por horas siempre que se cumpla la Ley y no se precarice al trabajador. No obstante, dijo que es solo su opinión y que en el diálogo deberá o no ratificarse aquello.