Moreno dice que el narcotráfico en la frontera es ‘brutal’; habla del asesinato de periodistas de EL COMERCIO

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, reveló que en la frontera entre Ecuador y Colombia hay mafias dedicadas al narcotráfico que se han diversificaron y esto provocó que “la economía ilegal en frontera crezca”.

El funcionario dijo también que actualmente en Colombia hay 154 000 hectáreas de plantaciones de coca que producen 1 400 toneladas métricas de droga. “Ahora hay más grupos ilegales peleándose por esos recursos ilegales. Estamos en medio de los mayores productores de cocaína del mundo. A ese escenario se enfrenta el Ecuador”.



El ministro Pazmiño reveló estos datos este 19 de enero del 2021, durante una entrevista con medios, en el programa de Frente con el Presidente.



En ese conversatorio, el Primer Mandatario, Lenín Moreno, indicó que el Gobierno anterior “permitió el tránsito libre de los narcos y la droga en el país”.



Por eso, aseguró que ahora las Fuerzas Armadas y la Policía combaten a las mafias del narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, Moreno adelantó que “es difícil ofertar que el narcotráfico en la frontera colombiana termine”.



Por ejemplo, el año pasado hubo un récord en el decomiso de narcóticos en el país. Los uniformados se incautaron de 128 toneladas de droga. “Esto representa un 56% más de decomisos, en comparación con el 2019”. De las 128 toneladas, 18,3 estaban destinadas para el microtráfico.



Durante la entrevista, un periodista le preguntó a Moreno si ¿se puede afirmar que el narcotráfico se ha enquistado nuevamente en el Ecuador y existe un auge de este delito? El presidente respondió: Sin duda, “el embate del narcotráfico es brutal. Principalmente de los grandes grupos organizados de México y Colombia”.



El ministro Pazmiño también indicó que según informes de Inteligencia existe una simbiosis entre los grupos irregulares en frontera. “Muchos de ellos tienen contacto con los carteles de droga mexicana. En la zona de cultivo y producción de Putumayo y Nariño hay fuerte presencia de organizaciones mexicanas”.



Asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO en la frontera norte en el 2018



El presidente Lenín Moreno dijo que “se hizo todo lo posible por rescatarlos con vida”.



El Jefe de Estado contó que antes del asesinato, el Gobierno contactó a la Policía, Fuerzas Armadas e instituciones de control “con el fin de que agiliten las exigencias de los delincuentes con el fin de rescatar a los periodistas”.



“Pero parece que su intención, era definitivamente asesinarlos”. Añadió que la gestión que hicieron “no dio los resultados esperados y fallecieron”.



El Jefe de Estado dijo también que para que “esto no vuelva a ocurrir”, reforzaron la seguridad en frontera con las FF.AA., Policía y el gobierno de Colombia.



El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, dijo que al reducir la “cifra negra tendremos mayor claridad de dónde pueden estar las causas que genera la delincuencia y con ello enfocarnos de mejor manera”.



Pazmiño indicó que la violencia se ha reducido. “Los datos objetivos en lo que tiene que ver con la delincuencia dice que la reducción llega al 31%, con menos 22 034 eventos relacionados con el 2019. Eso puede obedecer a que no se denunció en la pandemia, sí”.



“Esta reducción tal vez no es significativa pero podemos decir que no ha habido un incremento mayor, pero sí hay un accionar más evidente y tal vez más violento que hace que esta percepción, que es una realidad, crezca”.



El Ministro de Gobierno también habló de la migración. “En Ecuador, registrados oficialmente los que ingresaron de manera regular al país hay 355 000 ciudadanos venezolanos. De esos, 165 000 se registraron en el sistema. El tema es que ha crecido la participación de ciudadanos venezolanos en hechos de delincuencia. Ha crecido la población carcelaria de ciudadanos venezolanos, pero todavía sigue siendo marginal respecto de los ecuatorianos. Hay un crecimiento, pero este no puede atribuirse a que la migración sea un factor que está incidiendo fuertemente en los temas de la delincuencia, pero sí experimenta un crecimiento. Es decir, tiene un efecto, sí hay una relación que tiene que ver con este asunto, pero el tema tiene que ser visto de manera general”.



El presidente Lenín Moreno, en cambio, anunció que mañana, 20 de enero del 2021, entregará 6 424 armas, pistolas, principalmente, para dotar a la Policía.



También se habló de la inseguridad en Guayaquil. “En lo que tiene que ver a patrulleros entregamos la parte que corresponde al gobierno y la parte que corresponde al Municipio. En cuanto a motos se entregó la parte que tiene que ver con el gobierno, están pendientes la parte que tiene que ver con el Municipio. Se ejecutó el tema desconcentrado del sistema de auxilio 911 solo para Guayaquil”, dijo el Ministro.



También aseguró: “Intervenimos Guayaquil a finales de noviembre y diciembre. Se logró reducir el crecimiento de la inseguridad que tenía Guayaquil. Se estabilizó, terminamos con una tendencia al decrecimiento. Es decir, los comparativos de diciembre del 2020 y diciembre del 2019 fueron los mismos. No se experimentó crecimiento. Es por primera vez que Guayaquil empieza a manifestar índices de reducción. Vamos con nueve eventos menos de los producidos en el 2020”.



“Hay una percepción de que la criminalidad está subiendo de manera alarmante, cuando la verdad es que por lo menos hemos logrado, en muchos aspectos, estabilizarla”, dijo Moreno.