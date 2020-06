Moreno dice que posible juicio político a Martínez responde a 'cálculos electorales'; anuncia la creación de un Consejo asesor en temas económicos

LEA TAMBIÉN

"Nuestra economía es frágil y se debate entre la vida y la muerte. No podemos ponerla en mayor riesgo. Por favor, señores asambleístas, llamo a la responsabilidad con la emergencia que vive el país", dijo la noche de este miércoles 3 de junio de 2020 el presidente Lenín Moreno a través de una cadena nacional, en relación a la posibilidad de un juicio político contra el ministro de Finanzas Richard Martínez en la Asamblea Nacional.

En su intervención, el Presidente anunció la creación de un consejo asesor con el fin de reactivar la economía nacional. "Ellos son quienes, desde un sólido conocimiento y desde la experiencia de vivir en carne propia cómo sortear la crisis, han apoyado nuestro programa económico", aseguró el Primer Mandatario.



El Jefe de Estado explicó, en una entrevista televisiva posterior, que el Consejo asesorará al Gobierno y que eso no significa que se le está quitando funciones al ministro de Economía, Richard Martínez. Aclaró que se tomará en cuenta las opiniones del organismo que se confirmará, pero que la decisión final la tendrá el Gobierno.



Moreno adelantó que ya tiene tres o cuatro nombres para conformar ese ente y que podrán sumarse unos más. Sin embargo, el Jefe de Estado no detalló quiénes serán designados.

El 2019 el Ecuador negoció un acuerdo con los multilaterales para recibir USD 10 000 millones, los cuales se han venido desembolsando a medida que el país va cumpliendo con las metas establecidas. El presidente Moreno indicó que se busca un préstamo excepcional, aunque no dio cifras.



Sobre la decisión del Gobierno de imponer un adelanto de impuestos para personas y empresas, dijo que alista el Decreto para definir esa medida.

Anunció que una vez se firme la aplicación será inmediata, probablemente el mes que viene (julio próximo).



El Gobierno está haciendo los cálculos de cuánto generará esta medida, que -según ratificó- consistirá en adelantar impuestos para los que ganan más de USD 5 000 al mes y para las empresas que no se han afectado en la pandemia. Indicó que hay esas empresas porque no se ha dejado, por ejemplo, de entregar alimentos a los ecuatorianos.





Seguridad social recibirá activos productivos



El Jefe de Estado dijo que trabajan en resolver la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social (IESS). Una de las acciones será entregar activos "realmente" productivos al Seguro Social.



Sobre los préstamos para reactivar la economía, informó que de los USD 1 150 millones del Fondo Reactívate ya se entregó USD 500 millones al Banco del Pacífico para la canalización de créditos a bajas tasas.



La entidad financiera ya ha desembolsado USD 128 millones. Además, según información oficial, se han recibido 10 000 solicitudes desde el 25 de mayo pasado cuando arrancó la iniciativa. El producto se entrega con tasa del 5% para micro, pequeñas y medianas empresas para que se reactiven. También se ofrece con plazos de hasta tres años y seis meses de gracia.



Sobre la situación económica que dejará al próximo Gobierno que asuma en el 2021, indicó que "no será fácil dejar la (mesa servida)" ya que a la situación de endeudamiento que asumió se suma el déficit generado por la pandemia que suma USD 12 000 millones.