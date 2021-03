Lenín Moreno dice que el anterior Gobierno no dotó de armas a la Policía 'con dobles intenciones'

“Compatriotas, no dejaremos que se caotice nuestro país, ni que los ciudadanos vivamos amenazados por delincuentes, no permitiremos que los carteles del narcotráfico nos intimiden”. Esa fue una parte del discurso que ofreció el presidente de la República, Lenín Moreno, durante la ceremonia de conmemoración de los 83 años de profesionalización y 175 años de creación de la Policía Nacional del Ecuador. El acto se efectuó este martes 2 de marzo del 2021, en Pusuquí, al norte de Quito.

En la cita también estuvieron las principales autoridades de todas las Funciones del Estado. El Mandatario mostró su respaldo a los gendarmes y acusó al anterior Gobierno, del que también formó parte, de no dotar de armas a la Policía, con una supuesta doble intención.



“Desde el 2009, cuando la situación económica del país era otra, ustedes por ejemplo no habían recibido una nueva dotación de armas, se los había descuidado y debo confesar que no entendíamos la razón. Pero ahora, después de lo ocurrido en las cárceles, durante la última semana me atrevería a decir que hubo dobles intenciones detrás de ese desamparo del Gobierno anterior hacia ustedes”.



Moreno recordó que a inicios del 2021 se entregaron 8 400 armas a los uniformados y reconoció que el Ecuador, la región y el mundo enfrentan un crecimiento del crimen organizado, de la violencia y del narcotráfico.



“Ustedes tienen toda la autoridad y todo nuestro respaldo. No se dejen amilanar por quienes entienden solamente el significado del uso de la palabra fuerza. Los discursos no salvan vidas, son sus heroicas acciones, son sus heroicidades las que lo hacen”.

Moreno se refirió a la crisis carcelaria en el Ecuador, durante el discurso que dio en la Escuela de la Policía. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO



Moreno, además, entregó una condecoración al capitán Pablo Villafuerte, quien en un cruce de balas con armados en el sur de Quito fue herido en la cabeza.



Patricio Carrillo, comandante General de la Policía, señaló que 144 policías perdieron la vida durante el 2020 y lo que va del 2021. El oficial recordó que no es su competencia el control de los centros de privación de libertad, donde la semana anterior hubo una masacre que dejó 79 internos asesinados.



“Estamos como última defensa para restablecer el orden, la normativa nacional e internacional no permite a la Policía el tratamiento de privados de libertad, apoyamos, subsidiamos, respondemos con firmeza”, manifestó.



Carrillo dijo que “los insospechados niveles de irracionalidad” obligan a revisar las políticas de seguridad penitenciaria, a considerar su presupuesto y dotar de recursos tecnológicos ante el “flagelo de la corrupción y narcoterrorismo”.



El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, dio algunas cifras del trabajo de la Policía en el último año. Dijo que se incautaron de 128 toneladas de droga y que se retiraron más de 6 000 armas de fuego de las calles.



El Secretario de Estado mencionó que con USD 400 millones se cubrió la deuda del 2020 con el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional (Isspol) y que está garantizado el pago de pensiones hasta mayo del 2021. Pidió que el próximo Gobierno continúe con las investigaciones por la afectación al Isspol. En la ceremonia de este martes 2 de marzo también se graduaron 234 nuevos subtenientes, con el título de licenciados en ciencias policiales y seguridad ciudadana.